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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Bu seneki yeni kuralların düşük eğimli araçları olumsuz etkilediği düşünceleri nedeniyle, Aston Martin'in bu sezon neler yapabileceği konusunda çok fazla şey konuşuluyor.

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Arka planda politik görüşmeler devam ediyor olsa da, diğer taraftan takım rakiplerini yakalayabilmek için agresif güncellemelerle saldırıyor.

Sezonun ilk yarışında yeni aracının tabanını değiştiren Aston Martin, sezonun ikinci yarışı olan Imola'ya da bazı aerodinamik güncellemelerle geldi.

İlk yarışta tabana odaklanan takım, bu sefer sidepodlara ve onun etrafında yer alan bazı aerodinamik parçalara odaklandı.

Aston Martin AMR21'nin sidepodları halihazırda çok sıkı paketlenmişti ancak takım, aerodinamik performansı iyileştirebilmek için hava girişini daralttı. Bunun sonucunda sidepod omzu da küçülmüş oldu.

Aston Martin AMR21 detail
Aston Martin AMR21 detail

Güncelleme listesinde bu ikisini tamamlayan Aston Martin, daha fazla performans için arayışlarını sürdürdü ve sidepodun üstünden dümdüz bir şekilde dışarıya doğru uzanan kanadı hafif kıvrımlı hale getirirken onun sonuna beyaz ok ile gösterilen büyük bir kenar plakası ekledi.

Bu tasarım, o bölgede muhtemelen şu ana kadar yarışlarda kullanılan (alt resim) tasarımdan daha yoğun bir girdap oluşmasını sağlayacak.

Bu değişiklik aynı zamanda aşırı dikkat çekici çünkü bu daha çok Racing Point dönemindeki aerodinamik felsefenin devam ettirildiği manasına geliyor. 

Sidepoda bağlı aerodinamik yüzeylerden bahsetmeye devam edecek olursak, mavi ok ile gösterilen bıçak benzeri kanattan da bahsetmeliyiz. Eskiden o bölgede düz bir kanat kullanılırken şimdi daha büyük ve yaklaşık 45 derece açıyla konumlandırılmış bir kanat var.

Bu arada sidepod girişinin altında yer alan ve deflektör kanada kadar uzanan yan kaza barının şeklinde de değişiklik yapılmış. Eskiden daha düz bir şekilde deflektör kanada uzanan bu parça (yeşil ok), yeni tasarımda orta bölümden itibaren aşağıya doğru yönlendirilmiş ve bu bölgeden geçen hava akımının oranı değiştirilmiş.

Racing Point RP19, sidepodları

Racing Point RP19, sidepodları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, sidepod bölgesindeki değişiklikleri bunlarla sınırlandırmadı ve ayna bağlantısında ve destek kollarında da değişiklik yaptı. Yukarıda kıyaslama yaptığımız resimde kırmızı ok ile gösterilen şasiye bağlantı noktası, bir önceki kıvrımlı tasarıma göre daha keskin açıya sahip.

Bu bölümde ekstra sağlamlık elde edilmesinin ardından takım, aynanın altından gelen destek kolunu kaldırmış. Aynanın kasnağı önceden üst kola tek parça ile bağlanırken şimdi iki parça ile bağlanmış. Önceden alt destek kolu, aynanın kasnağının altındaki ekstra parçaya bağlanırken, yeni tasarımda alt kol, doğrudan aynanın kasnağına bağlanıyor.

Aston Martin AMR21 sidepod ve motor kapağı kıyaslaması

Aston Martin AMR21 sidepod ve motor kapağı kıyaslaması

Fotoğraf: Uncredited

Değişiklikler sidepodun sadece ön tarafı ile sınırlı kalmadı. Sidepodun arkasındaki rampalı kısımda da değişiklik yapıldı. Yukarıdaki resimlerde sarı çizgilerle göreceğiniz üzere sidepodun arkasındaki rampalı kısımların açısında değişiklik var. Rampa kısmından giden hava akımının tabana daha geride bir noktadan bağlanması için, bu bölüm geriye doğru dikkat ciddi bir şekilde uzatılmış.

Bunun sonucunda sadece aracın dışındaki aerodinamik özellikler değişmemiş, aynı zamanda karoserin altındaki soğutma kanalının şekli de değiştirilmiş. 

Bu bölümde yapılan değişiklik, doğal olarak motor kapağının şeklini de değiştirmiş. Imola'daki görüntüde motor kapağında yer alan BWT logosunun olduğu kısma bakarsanız, motor kapağının o kısmının bir önceki tasarıma göre değiştiğini net bir şekilde görebilirsiniz. 

Takım Imola'da yeni bir arka kanat tasarımı kullandı ve geleneksel arka kanat şekli yerine kaşık şekli adı verilen tasarıma geçildi. Bu tasarımda arka kanadın merkez kısmı derinken, kenarlar daha yukarıda yer alıyor. Böylece orta kısım gerekli yere basma gücünü üretirken, kenar kısımlarında daha az kanat açısı olmasıyla drag etkisi azaltılmış oluyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin yeni aracını şu anda gridin çoğunluğu tarafından tercih edilen Z şeklinde kesiğe sahip tabanla tanıttı ancak bu tasarımın ilk versiyonu, ilk yarışa getirilen güncel tasarım (sağ resim) kadar ekstrem değildi. 

Aston Martin AMR21 detail

Aston Martin AMR21 detail

Photo by: Uncredited

Aston Martin AMR21 floor

Aston Martin AMR21 floor

Photo by: Giorgio Piola

En son tasarım ile Aston Martin, griddeki en uç noktada olan takım olabilir. Tabanın büyük bölümü, aracın merkez çizgisine paralel bir şekilde geriye doğru uzanıyor. Bunun dışında ayrıca kesik olan bölgede hava akımını dışarı yönlendirecek iki sıra kanatçık dizisi bulunuyor. Bunun dışında tabanın en arkasında, hava akımını arka lastiklerden uzaklaştırmaya yardımcı olacak kutulu kanat dizisi tasarımı yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Matt Somerfield

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