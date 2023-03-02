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Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Aston Martin, bu sezon Formula 1 için yepyeni bir tıbbi araç hazırlamış durumda. Bu yıl Alan van der Merwe, dünyanın en hızlı SUV'si olarak bilinen Aston Martin DBX707'nin direksiyonuna geçecek.

Kemal Şengül
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Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!
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2021 yılından itibaren Aston Martin, Formula 1'e hem güvenlik aracı hem de tıbbi araç sağlayan iki otomobil markasından birisi olmuştu.

İngiliz üretici bu görevleri 1997'den beri resmi tedarikçi olan Mercedes ile paylaşıyor. Mercedes güvenlik aracı ve sağlık aracı olarak sırasıyla AMG GT Black Series ve AMG GT 63 S 4Matic+'ı sağlarken, Aston Martin sırasıyla Vantage ve DBX'i tedarik ediyor.

Geçtiğimiz iki sezonda, hangi markanın hangi yarışta tedarikçi olacağı, esas olarak ticari ve pazarlama konularıyla belirlenmişti. Bu durum 2023 yılında değişecek çünkü bu yıl lojistik konusu,  yarışların dağılımında daha önemli bir rol oynayacak.

Aston Martin Medical Car

Aston Martin Medical Car

Fotoğraf: Aston Martin

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Aston Martin'in tıbbi aracı DBX, Mercedes'inkinden çok daha yavaştı. Marka buna bir son vermek adına bu yıl yeni bir tıbbi araç tanıtıyor: Geçen yıl piyasaya sürülen DBX707.

Araç 0'dan 100 km/s hıza 3,1 saniyede çıkıyor ve bu da onu selefinden 0,8 saniye daha hızlı yapıyor.

Ayrıca DBX707 saatte 310 kilometre azami hıza ulaşmasıyla, Lamborghini Urus Performante, Ferrari Purosangue, Bentley Bentayga ve Maserati Levante Trofeo gibi rakip araçların önüne geçiyor. Dolayısıyla Aston Martin bu aracın dünyanın en hızlı SUV'si olduğunu iddia ediyor.

DBX707'nin kalbinde AMG üretimi 4.0 litrelik V8 motor var ve bu motor, 697 beygir güç üretiyor; DBX'ten 150 beyir ve Mercedes'in tıbbi aracından 50 beygir daha fazla güç ürettiğini söylemek lazım. Ancak bu güç ünitesi üzerinde -yeni turbo ünitelerinin takılması ve yazılımın elden geçirilmesi gibi yollarla- çalışmalar yapılıyor.

Aston Martin Medical Car

Aston Martin Medical Car

Fotoğraf: Aston Martin

DBX707 görünüm açısından bazı değişiklikleri bünyesinde barındırırken, özellikle yeni spoyler ve agresif difüzör tasarımı dikkatlerden kaçmıyor.

Süspansiyonda yapılan değişiklikler, farklı bir egzoz ve tıbbi araç için gereken modifikasyonlar dışında aracın, halka açık yollarda kullanılan yol versiyonuyla aynı olduğunu söylemek mümkün

Aston Martin sürücüsü Darren Turner bu aracın geliştirilmesine rol alırken, tıbbi araç sürücüsü Alan van der Merwe de Bahreyn'deki testler sırasında araçla ilgili son rötuşların yapılmasını sağladı.

Aston Martin teknik direktörü Robert Fedeli, "DBX707, F1 FIA tıbbi aracı olmak gibi kritik bir rol için mükemmel bir araç."

"Bu model, dünyanın en iyi yarış pistleri için gereken performansı ve gücü sağlarken, spor yetkilileri ve sağlık görevlilerinin ihtiyaç duyduğu esnekliğe ve alanı da tanıyor."

"Tüm dünyanın gözü, ürünlerimiz üzerinde olduğu için performans gösterme konusunda büyük bir baskı var fakat bu baskı bizi daha da gelişmeye itiyor."

"Aston Martin'deki herkes, araçlarımızın böylesine prestijli etkinliklerde resmi bir görevde yer almasından gurur duyuyor." dedi.

Aston Martin Safety Car and Medical Car
Aston Martin Safety Car and Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Safety Car and Medical Car
Aston Martin Safety Car and Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Safety Car and Medical Car
Aston Martin Safety Car and Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Safety Car
Aston Martin Safety Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Safety Car
Aston Martin Safety Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Safety Car
Aston Martin Safety Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car detail
Aston Martin Medical Car detail
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin Medical Car
Aston Martin Medical Car
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Fotoğraf: Aston Martin

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