Aston Martin, Drugovich'i F1'deki ilk yarışı için hazırlayacak

Haberi dinle

Drugovich, Formula 2'ye katıldığı günden bu yana saf hızıyla öne çıkan isimlerden birisi fakat şampiyonluğa ulaşması birkaç yılını aldı.

Bu yıl baskın bir performansla şampiyon olan Drugovich, Formula 1'de kendisine koltuk bulamadı ve bundan ötürü de Aston Martin'in genç sürücü programına katıldı.

Burada takımla bir dizi test yapması, cuma antrenmanlarına katılması ve simülatörde aktif şekilde çalışması planlanıyor.

Mike Krack, RacingNews365'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Önümüzdeki yıl gelişim programımızın nasıl olacağını göreceğiz."

"Belki de birkaç yıl önce Oscar Piastri ya da Lance Stroll'de olduğu gibi Felipe'nin geçen yılki aracın direksiyonunda test yapmasını sağlayabiliriz."

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Drugovic'in Cuma antrenmanlarına katılması mümkün. Hangilerinin uygulanabilir olduğunu görmek için tüm seçenekleri araştırmak istiyoruz. Şu anda Felipe'yi ilk yarışına hazır hale getirmek gibi net bir hedefimiz var." dedi.

Drugovic'in yanı sıra Aston Martin'in bir yedek sürücüsü daha olacak Stoffel Vandoorne. Aston Martin, ana sürücülerden birinin direksiyona geçememesi durumunda birkaç sürücü seçeneğine sahip olmak istiyor.

Krak sözlerine şöyle devam ediyor: "Yedek sürücülerimizi bir veya iki numara şeklinde ayırmıyoruz."

"Her ikisinin de önümüzdeki sezon bizim dışımızda sahip olacağı anlaşmalar olacak."

"Stoffel bildiğiniz gibi Formula E'de yarışmaya devam edecek, Felipe'nin de bir yerlerde yarışacağına inanıyorum. İkisinden birine ihtiyacımız olursa, hangisinin müsait olduğuna göre karar vereceğiz."

"Pandemi sırasında birkaç kez yedek sürücüye ihtiyacımız oldu ve her seferinde müsait kimse yoktu. Son dakikada birini aramak ve seçenekler aramak zorunda kaldık, bu da tüm takım üzerinde olumsuz bir etki yarattı."

"Bu tür senaryolara karşı önceden hazırlıklı olmak ve kimin bize uygun olduğunu bilmek daha iyi."

"Bu şekilde çalışmak, son dakikada biriyle pazarlık yapmaya çalışmaktan çok daha kolay olacak. Bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek istiyoruz.