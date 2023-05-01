Aston Martin, DRS sorunu için çözüm geliştirecek
Aston Martin, Azerbaycan Formula 1 hafta sonu boyunca yaşanan ve takımın geçici bir çözüm olarak yağlayıcı kullanmasına neden olan DRS arızası için kalıcı bir çözüm geliştirecek.
Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün Bakü'deki ana düzlükte hafta sonu boyunca yaklaşık 0.2 saniye kaybettikleri düşünülüyor.
Bu sorun, yeni düşük sürtünmeli kanadın aerodinamik bir özelliğinden kaynaklanıyordu, bu da DRS'nin salınım yaptığı ve sadece aralıklı olarak devreye girdiği anlamına geliyordu.
Ancak durum, sahil şeridindeki cadde pistinin tümsekleri ve uzun düzlükteki hava basıncı nedeniyle daha da kötüleşti.
Alonso'nun dördüncü ve Stroll'ün yedinci olduğu Azerbaycan GP'si için geçici bir çözüm olarak ekip, kanatçığın hareketini kolaylaştırmak için arka kanat uç plakalarını yağlayıcı ile temizledi.
Motorsport.com tarafından hızlı çözümü açıklaması istenen Krack şunları söyledi: "Size söyleyemem ama bu, WD40 kullanmaktan çok da farklı değildi!"
"Araç kapalı parkta olduğu için yapabileceğiniz çok fazla şey yoktu. Yüzeyleri temizlemeye ve her şeyi kontrol etmeye çalıştık."
"FIA ile her şeyi kontrol ettik ve onlar bize bu konuda çok yardımcı oldu. Fernando'nun aracındaki bir kapağı değiştirdiğimizi de göreceksiniz."
"Bu temelde rutin bir kontrolden sonraydı, çünkü hareket etmediği halde kanadı sürekli çekerseniz üzerine daha fazla baskı uygulamış olursunuz. Bu yüzden güvenlik için değiştirmek istedik."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Krack, DRS sorununu takım için bir 'dikkat dağıtıcı' olarak nitelendirdi ve AMR23'ün asıl sorunun virajlı orta sektörde ortaya çıktığını söyledi.
Krack, "Bu gerçek bir dezavantajdan çok dikkat dağıtıcı bir durumdu çünkü DRS arka düzlükte çalışıyordu, bu yüzden açıkçası küçük bir aksilikti ama bunu hem sprintte hem de yarışta yaşadık."
"Ancak analiz yaptığımızda, sıralama turlarında DRS bölgesi olmayan ikinci sektörde kaybettik."
"Bu dikkat dağıtıcı bir durum ve takım şu anda buna odaklanıyor, dolayısıyla artık sorun yaşamamamızın nedeni de bu. Genel olarak bunu çözmeyi başardığımızı düşünüyorum."
"Daha önce çözmüş olmayı ya da en başta çözmemiş olmayı isterdik. Ama günün sonunda, durum çok da kötü değildi."
Krack, sorunun kapsamlı bir analizinin yapılacağını ve bu hafta sonu yapılacak Miami GP'si için kalıcı bir çözüm bulunacağını doğruladı.
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