Önceki / Kravitz: "Bahreyn GP bugün yapılsaydı Fernando Alonso podyumda olurdu" Sonraki / Alonso: "Stroll'ün olmaması bizi olumsuz etkiledi"
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Aston Martin doğruladı: Stroll yarışamazsa, yerine Drugovich geçecek

Aston Martin eğer Lance Stroll, Bahreyn GP'de yarışamazsa yerini Felipe Drugovich'in alacağını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Aston Martin doğruladı: Stroll yarışamazsa, yerine Drugovich geçecek
Haberi dinle

Lance Stroll'ün sezon öncesi bisiklet antrenmanı yaparken düşerek bileğinden sakatlanmasıyla, Aston Martin için işler karışmıştı.

Kanadalı pilot, takım tarafından resmi olarak doğrulanmasa da bileğini kırdı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu yüzden sezon öncesi testlerini kaçırdı ve Bahreyn GP'de de yarışma ihtimali mevcut.

Aston Martin bu kapsamda sezon öncesi testlerinde Fernando Alonso ile birlikte, takımın yedek pilotu Felipe Drugovich'i piste çıkardı.

Son Formula 2 şampiyonu birinci ve üçüncü günde, yarımşar gün sürüş yaptı.

Bazıları eğer Bahreyn GP'de Stroll yarışamazsa, koltuk için ana adayın Sebastian Vettel olacağını öne sürmüştü.

Ancak Aston Martin bugün bu iddiaları yalanladı ve koltuğa Drugovich'in geçeceğini açıkladı. Yine de son ana kadar Stroll'ün iyileşip iyileşmeyeceğini görmeye çalışacaklar.

Açıklamada şöyle denildi: "Takım, sakatlığının geçmesini beklerken Lance'e yarışması için gereken her türlü şansı vermeye devam edecek."

"Yarışacak durumda olmaması halinde Fernando ile birlikte AMR23'ü Felipe kullanacak."

paylaşım
yorumlar

Kravitz: "Bahreyn GP bugün yapılsaydı Fernando Alonso podyumda olurdu"

Alonso: "Stroll'ün olmaması bizi olumsuz etkiledi"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Formula 1
Bahreyn Kış testi

2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

2023 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc, Russell'ın önünde en hızlı!

2023 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc, Russell'ın önünde en hızlı!

Formula 1
Bahreyn Kış testi

2023 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc, Russell'ın önünde en hızlı! 2023 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc, Russell'ın önünde en hızlı!

2023 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünde Sainz ve Ferrari lider!

2023 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünde Sainz ve Ferrari lider!

Formula 1
Bahreyn Kış testi

2023 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünde Sainz ve Ferrari lider! 2023 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünde Sainz ve Ferrari lider!

Son Haberler

D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

F1 Formula 1

D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

F1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz" Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

F1 Formula 1

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor! F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

F1 Formula 1

Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.