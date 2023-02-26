Aston Martin doğruladı: Stroll yarışamazsa, yerine Drugovich geçecek

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Lance Stroll'ün sezon öncesi bisiklet antrenmanı yaparken düşerek bileğinden sakatlanmasıyla, Aston Martin için işler karışmıştı.

Kanadalı pilot, takım tarafından resmi olarak doğrulanmasa da bileğini kırdı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu yüzden sezon öncesi testlerini kaçırdı ve Bahreyn GP'de de yarışma ihtimali mevcut.

Aston Martin bu kapsamda sezon öncesi testlerinde Fernando Alonso ile birlikte, takımın yedek pilotu Felipe Drugovich'i piste çıkardı.

Son Formula 2 şampiyonu birinci ve üçüncü günde, yarımşar gün sürüş yaptı.

Bazıları eğer Bahreyn GP'de Stroll yarışamazsa, koltuk için ana adayın Sebastian Vettel olacağını öne sürmüştü.

Ancak Aston Martin bugün bu iddiaları yalanladı ve koltuğa Drugovich'in geçeceğini açıkladı. Yine de son ana kadar Stroll'ün iyileşip iyileşmeyeceğini görmeye çalışacaklar.

Açıklamada şöyle denildi: "Takım, sakatlığının geçmesini beklerken Lance'e yarışması için gereken her türlü şansı vermeye devam edecek."

"Yarışacak durumda olmaması halinde Fernando ile birlikte AMR23'ü Felipe kullanacak."