Aston Martin doğruladı: Stroll yarışamazsa, yerine Drugovich geçecek
Aston Martin eğer Lance Stroll, Bahreyn GP'de yarışamazsa yerini Felipe Drugovich'in alacağını doğruladı.
Lance Stroll'ün sezon öncesi bisiklet antrenmanı yaparken düşerek bileğinden sakatlanmasıyla, Aston Martin için işler karışmıştı.
Kanadalı pilot, takım tarafından resmi olarak doğrulanmasa da bileğini kırdı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu yüzden sezon öncesi testlerini kaçırdı ve Bahreyn GP'de de yarışma ihtimali mevcut.
Aston Martin bu kapsamda sezon öncesi testlerinde Fernando Alonso ile birlikte, takımın yedek pilotu Felipe Drugovich'i piste çıkardı.
Son Formula 2 şampiyonu birinci ve üçüncü günde, yarımşar gün sürüş yaptı.
Bazıları eğer Bahreyn GP'de Stroll yarışamazsa, koltuk için ana adayın Sebastian Vettel olacağını öne sürmüştü.
Ancak Aston Martin bugün bu iddiaları yalanladı ve koltuğa Drugovich'in geçeceğini açıkladı. Yine de son ana kadar Stroll'ün iyileşip iyileşmeyeceğini görmeye çalışacaklar.
Açıklamada şöyle denildi: "Takım, sakatlığının geçmesini beklerken Lance'e yarışması için gereken her türlü şansı vermeye devam edecek."
"Yarışacak durumda olmaması halinde Fernando ile birlikte AMR23'ü Felipe kullanacak."
Kravitz: "Bahreyn GP bugün yapılsaydı Fernando Alonso podyumda olurdu"
Alonso: "Stroll'ün olmaması bizi olumsuz etkiledi"
Son Haberler
D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir
D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir
Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"
Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz" Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"
F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!
F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor! F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!
Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor
Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.