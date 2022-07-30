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Aston Martin: "De Vries, ilgi duyduğumuz sürücülerden birisi"

Aston Martin patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in halefi hakkında spekülasyon yapmak istemiyor ancak Nyck de Vries'ın seçeneklerden birisi olduğunu da gizlemiyor.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Aston Martin: "De Vries, ilgi duyduğumuz sürücülerden birisi"
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Sebastian Vettel perşembe günü yaptığı açıklama ile sezon sonunda Formula 1'den ayrılacağını duyurmuştu.

Vettel'in ayrılığı sonrası Aston Martin'deki koltuk boşa çıkacak ve şu anda sürücü pazarının ana konularında birisi haline gelmiş durumda.

Bu koltuk için adı geçen isimler arasında Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ve Nyck de Vries yer alıyor.

Cumartesi günü Aston Martin takım patronu Mike Krack'e, De Vries'ın 2023 için olası pilot seçenekleri arasında yer alıp almadığı soruldu.

Krack, "Açıkçası, Sebastian'ın ayrılacağını açıklamasının ardından spekülasyonlar çıkmaya başlıyor. Fakat bugün planlarımız hakkında ya da gelecek yılki sürücülerimiz hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum."

"Şu anda Sebastian'ı odak noktası yapmak ve başka isimlere değinmemek istiyorum. Bu sadece pazartesi gününün ardından başlayacak bir süreç ve bir karara vardığımız vakit bunu açıklayacağız. O zamana kadar sabırlı olmak gerekiyor ."

"Nyck, elbette şu anda konuşulan birçok sürücüden biri. Onu Formula E günlerinden tanıyorum. O iyi bir çocuk. Bu yılın başlarında Williams'ı ve geçen hafta Mercedes'i kullandı. Yani evet, Nyck baktığımız sürücülerden biri ancak bu birkaç kişi için geçerli bir şey." dedi.

Krack, De Vries'in sezonun ikinci yarısında kendileriyle antrenman seansında yer alıp almayacağına karar vermediklerini söyledi.

Fakat Aston Martin'in uygun bir genç ismi olmadığı düşünüldüğünde, De Vries'ı seçmeleri gayet mantıklı olabilir.

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