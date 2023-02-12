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Aston Martin "dayanıklı" bir araca sahip olmayı umuyor

Aston Martin'den Mark Gray, yeni AMR23'ün dayanıklı olmasını umduklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

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Aston Martin "dayanıklı" bir araca sahip olmayı umuyor
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Aston Martin Takımı, yeni aracını Pazartesi gecesi tanıtacak ve lansman etkinliğinde sadece renk düzeni değil, gerçek 2023 aracı da gösterilecek.

Yeni AMR23'ün oldukça yenilikçi olacağı yönünde bilgiler var. Hatta bu araç sayesinde takımın öndeki üçlüye bir hayli yaklaşacağı konuşuluyor.

Aston Martin'in yeni aracının üretim sürecine dahil olan deneyimli mühendis Mark Gray, lansmana kısa bir süre kala açıklamalarda bulundu.

Özellikle montaj kısmındaki süreci yöneten Gray, şöyle dedi:  "Bu aslında montajına katıldığım 19. Formula 1 aracı."

"Ancak öğrenme süreci her zaman devam ediyor çünkü sürekli zorluklar yaşıyorsunuz ve deneyim kazandıkça, bunlardan nasıl kaçınacağınızı anlamaya başlıyorsunuz."

"Çoğu zaman geceleri yatağa girdiğinizde, tüm bu düşüncelerden uzaklaşamayıp,  yapılması gerekenleri ve henüz yapılmamış olanları düşünmeye devam ediyorsunuz."

"Yeni aracın  yapım sürecine dahil olan herkesin, akşamları dahi fikir alışverişinde bulunması, birbirlerine sorular sorması veya yarın yapılması gerekenleri belirtmesi oldukça normal."

"Şahsen ben rahat uyuyamıyorum çünkü önümde her zaman bir belirsizlik oluyor."

"Aracın dayanıklı olmasını umuyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Ancak bilinmeyenler her zaman vardır ve her şeye hazırlıklı olmak mümkün değil." dedi.

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