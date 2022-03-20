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Aston Martin, dalgalanmadan kaçınmak için ciddi tavizler vermiş

Aston Martin, dalgalanma sorununun üstesinden gelmek için aracın sürüş yüksekliğini arttırdıklarını, bunun saniyenin dörtte üçüne mal olduğunu açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Aston Martin, dalgalanmadan kaçınmak için ciddi tavizler vermiş
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Silverstone merkezli takım sezonun ilk sıralama turlarını büyük şok ile kapattı. Sebastian Vettel'in yerine yarışan Nico Hulkenberg 17. olurken Lance Stroll ancak 19. olabildi. Aston Martin, iki pilotuyla birden Q1'de elenen tek takımdı.

Aston Martin, bu sene gridde daha yukarılarda yer almayı umuyorken henüz ilk yarışta gelen bu sonuç garajda hayal kırıklığına yol açtı. 

Ancak takım, tempo eksikliğinin sebebinin diğer birçok takımın da ciddi şekilde etkilendiği dalgalanma problemi olduğunu söylüyor.

Aston Martin teknoloji şefi Andrew Green, dalgalanmayı çözmek için sürüş yüksekliğini arttırdıklarını, bunun da yere basma gücüne mal olduğunu, dolayısıyla da ciddi zaman kaybına yol açtığını söyledi.

Green, “Sorunu ideal biçimde çözmekten halen çok uzakta olduğumuzu söyleyebilirim."

"Dalgalanma olmadan çalışabilmek için araçtan ve araç ayarlarından epeyce taviz vermek zorunda kaldık. Ancak pratikte bazı şeyler denedik, testlerde de bazı şeyler denedik ve iyi bir ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Tavizlerin tur zamanına etkisi sorulduğunda Green, "Yarım saniyeden fazla kaybettiğimizi söyleyebilirim, muhtemelen saniyenin dörtte üçüne yakın zaman kaybettik. Böyle bir bölgenin içindeyiz." dedi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Zaman farkını daha açık şekilde ifade etmek için Hulkenberg'in tur zamanına bakabiliriz. Hulkenberg ikinci bölümü yaklaşık 0.075 saniye ile kaçırmıştı. Aston Martin'in yaşadığı zaman kaybı olmasaydı rahat bir şekilde ikinci bölüme kalabilir, hatta üçüncü bölüme kadar çıkabilirdi.

Diğer takımlar, dalgalanma sorununu çözmenin yolunun aerodinamik ve mekanik çözümlerin bir kombinasyonundan geçtiğini buldu. Green, bu iki cephede birlikte çalışmanın gerekli olduğu konusunda hemfikirdi.

Aston Martin teknoloji şefi, "Hem aerodinamistlere hem de mekanikerlere ihtiyacımız var. Bu bir aerodinami sorunu. Nereden geldiğini biliyoruz, ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz, ama aerodinami alanında birtakım değişiklikler yapmamız gerektiğinden ötürü sorunu çözmek zaman alıyor."

"Ufak yamalar yaparak sorunun bir kısmından kurtulabiliriz, ama söylediğim gibi sorunu tamamen çözmek aerodinami alanında değişiklik gerektiriyor." dedi.

Green, Aston Martin'in nihai bir çözüme ulaşmasının muhtemelen biraz zaman alacağını öne sürdü.

Green, "Hem performans, hem de aerodinamik stabilite sağlayan bir çözüm bulmamız birkaç yarış sürebilir."

“Mesele bir denge meselesi. Aracın performansını düşürüp dalgalanmadan tamamen kurtulabiliriz ama bu hiç iyi olmaz. Bu yüzden her ikisine de ihtiyacımız gerekiyor. Atacağımız sonraki adımlarda buna ulaşmayı hedefleyeceğiz."

“Yine de sorunun üstesinden gelmek ve istediğimiz performansı elde etmek birkaç yarış alacak." dedi.

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