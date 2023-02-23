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Aston Martin, cuma günü sadece Alonso'yu piste çıkaracak

Fernando Alonso, cuma günü gerçekleştirilecek Bahreyn testlerinin ikinci gününde tam gün sürüş yapacak.

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Aston Martin, cuma günü sadece Alonso'yu piste çıkaracak
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Aston Martin, Lance Stroll'ün İspanya'da geçirdiği ve bileğinden sakatlandığı kaza sonrası test programını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Stroll'ün Bahreyn GP'ye katılıp katılmayacağı net değil ve bu da test programını etkileyen bir durum.

Yedek pilot Felipe Drugovich, bu kapsamda perşembe sabahı yeni AMR23'ü sürmüş ve öğleden sonra direksiyona Fernando Alonso geçmişti.

Takım perşembe akşamı yaptığı açıklamayla, testlerin ikinci gününde tam gün Alonso'nun sürüş yapacağını duyurdu.

Cumartesi günü için net bir plan yok fakat Stroll'ün yarışamama ihtimali artarsa, Drugovich'i yarım gün de olsa piste çıkarmak mantıklı olabilir.

Fakat takım, bu konudaki kararını yarın akşam verecek.

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