Aston Martin, Crypto ile anlaştı

Aston Martin, 60 yıl gibi uzun bir aranın ardından spora geri dönüyor ve şimdiye kadar pek çok partner ya da sponsor, İngiliz spor otomobil deviyle anlaşmaya ilgi gösteriyor.

Takım dün NetApp ile anlaştığını açıklamıştı. Bunun öncesinde de BWT, EPOS, SentinelOne, Girard Perregaux, Replay ve Peroni Libera ile sözleşme imzalamışlardı.

Bugün Crypto.com ile anlaştığını açıklayan ikonik marka, sponsorlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Popüler kripto para birimi ticaret platformlarından bir tanesi olan Crypto.com, dünyanın en hızlı büyüyen kripto uygulamasına sahip.

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın "çok yıllık" olduğu açıklanırken, şirket logolarının yeni AMR21 aracında yer alması planlanıyor.

Aston Martin, zümrüt yeşili rengindeki yeni aracının örtüsünü çarşamba günü kaldıracak.

Geçen yıl Racing Point adı altında yarışan ve Sakhir GP'de ilk galibiyetini alan İngiliz ekip, yeni sezon öncesinde dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaşarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.