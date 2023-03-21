Aston Martin: "Cidde yarışı AMR23'ün performansını doğruladı"

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Fernando Alonso, sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasının da yardımıyla üçüncü olmayı başarmıştı.

Buna rağmen takım, Cidde pistinin yüksek hızlı virajları ve uzun düzlükleriyle farklı bir mücadele olacağını biliyordu, bu yüzden temkinli davrandı.

Cidde'de Leclerc, Alonso'yu sıralamalarda geçse de motor değişikliği nedeniyle yarışa 10 sıra geriden başlamak zorunda kaldı.

Ancak her halükarda Aston Martin yarış performansı açısından Ferrari'den daha iyiydi. Alonso, Suudi Arabistan'da Red Bull pilotlarının arkasında bir kez daha, herhangi bir şans faktörü olmadan üçüncü olmayı başardı.

Araçlarının her tür pistte hızlı olacağı konusunda ikna olup olmadıkları sorulduğunda Krack, "Evet, bu hafta sonu bunu doğruladığımızı düşünüyorum."

"Bu tür çıkarımlar konusunda dikkatli olmamız gerek. İki tamamen farklı pistten iki farklı veri setine sahibiz. Ve bu iki pistte rekabetçiydik ancak başka pistler de gelecek."

"Onları göz ardı etmemeliyiz. Bu bir görecelilik oyunu. Rakiplerimizden birisi farkına varmadığımız sorunlar yaşamış olabilir. Bu durumda dizilim değişebilir."

"Bu yüzden bekleyip görelim. Bunu sene sonunda bana yeniden sorun." dedi.

Krack, Bahreyn GP'den önce aşırı heyecanlanmama konusunda dikkatli olduklarını kabul etti.

Krack, "Beklentiler açısından temkinliydik. Cidde'de ve Bahreyn'de nelerin farklı olduğuna bakıyorsunuz."

"Bahreyn'deki yüksek hızlı bölümlerde, diğer bölümlerine kıyasla biraz daha az rekabetçi olduğumuzu hissetmiştik."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak açıkçası Bahreyn'e giderken de çok temkinliydik. Bu yüzden gerçekten bilemiyorsunuz. Bunları bilemediğimiz için söylediklerimiz konusunda temkinli davrandık."

"İkincisi düzlük performansı. Bahreyn'de burada baskın olan iki şey konusunda çok iyi olmadığımızı biliyorduk. Bu yüzden temkinli olduk." dedi.

Aston Martin, geçen sezon içerisinde aracını güçlü bir şekilde geliştirmişti. Bu durum, takımın bu sezon da aynısını yapabileceği, böylece sezon içerisinde Red Bull'la farkı kapatabileceği görüşlerini ortaya çıkardı.

Bu ihtimal için Krack, "Bu iyi bir soru. Red Bull yakalanabilir mi? Şu anda gelişim yarışı devam ediyor ve biz burada, insan kaynakları açısından, altyapı açısından, sadece buna alışkın olmak açısından, bizden farklı bir ateşleme gücüne sahip insanlarla savaşıyoruz."

"Bu açıdan, bu tür konularda çok fazla rahminde bulunurken dikkatli olmamız gerek. Farkı koruyabilir miyiz yoksa kapatabilir miyiz?"

"Sıkı çalışacağımızı düşünüyorum. Geçen sene, önümüzdeki araçlara karşı bile farkı biraz kapatabileceğimizi gördük. Ancak geçen sene bunu yapmış olmamız, bu sene de yapabileceğimiz manasına gelmiyor." dedi.

Takımın Red Bull'dan ziyade arkasındaki takımlara mı odaklandığının sorulması üzerine ise Krack, "

"Referans her zaman en hızlı araçtır. Bu bir şeydir ve diğer şey, zayıflıkları ve iyileştirme alanlarını belirleme açısından, kendi aracınıza bakarsınız. Bunun için hafta sonunun nasıl gittiğini görmeniz gerekir."

"Fakat 'bunlara karşı şu kadar, şunlara karşı bu kadar farkımız var' diye bakmanın bir anlamı yok. Bu, ne yaptığınızı gerçekten değiştirmez. Aracınızın zayıf yönlerini geliştirmeye çalışırsınız ve oradan ilerlersiniz." dedi.