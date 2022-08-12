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Formula 1 Haberler

Aston Martin: “CFD verileri, arka kanadımızın F1 kurallarının amacına zarar vermediğini gösteriyor”

Aston Martin, FIA’ya gönderdiği simülasyon verilerinin, radikal arka kanat fikirlerinin Formula 1’in yarışları daha iyi hale getirme niyetini engellemediğini kanıtladığını açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
Aston Martin: “CFD verileri, arka kanadımızın F1 kurallarının amacına zarar vermediğini gösteriyor”
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Silverstone merkezli takım, Macaristan Grand Prix’sinde AMR22’nin arka kanat kenar plakasında özgün bir çözümle geldi ve bu durum dikkatleri üzerine çekti.

Kuralların akıllıca yorumlanması sayesinde Aston Martin, daha fazla yere basma gücü elde etmeye yardımcı olan daha geleneksel bir kenar plakası tasarımının geri dönmesini sağladı.

Bu konsept FIA tarafından onaylandı. Rakip takımlar bunun yasallığını sorgulamamış olsa da yeni tasarımın arka kanadın oluşturduğu hava akışı bozukluğunda bir artışa sebep olabileceğine dair endişeler vardı.

Bu da diğer araçların, Aston Martin’i kuralların başta amaçladığı kadar yakından takip etme konusunda zorlayabilirdi.

Ancak Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, FIA’nın bu tasarımdan kural anlamında memnun olmasının yanı sıra konseptin yarışların iyileşmesine yardımcı olmak için getirilen kuralların niyetine zarar vermemesinden de memnun olduğunu açıkladı.

McCullough, “Bu, kuralların niyetine uygun olduğundan emin olmamızın bir parçasıydı.”

“Ancak simülasyonlarla, bunun üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösterebildik.”

“Aracın tüm felsefesi çok baskın ve kanat fikri bunun çok küçük bir kısmı.” dedi.

Aston Martin AMR22 rear wing detail

Aston Martin AMR22 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

McCullough, Aston Martin’in yeni kanadın üretimine başlamadan önce bu fikrin tamamen yasal olduğundan emin olmak için FIA’nın aylar süren kontroller yaptığını da söyledi.

“İlk yorumlamamız ve fikrimizden itibaren aylar boyunca FIA teknik departmanıyla sürekli gitgeller yaşadık.”

“Sonrasında ise nihayetinde tüm teknik gereklilikleri yerine getirdiğimizi kabul ettiler.”

“Daha sonra bunu üretmeye karar verdik, bu yüzden de piste gelmesi biraz zaman aldı. Bu konuda FIA ile iletişime geçmemiz ile tüm onayı almamız birkaç ay sürdü.”

“Bu tür şeylerde teoride onayı aldıktan sonra bunu tasarlıyor ve üretiyoruz. Sonrasında yarış hafta sonu öncesinde tüm tasarımları onaylatıyorsunuz. FIA’nın bu parçalardan hâlâ memnun olduğundan emin olması gerekiyor ve bundan memnunlardı. Son olarak da bunu araca takıyorsunuz.”

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