Aston Martin, Cardile anlaşmasını çarşamba günü açıklayacak
Ferrari'den ayrılan Enrico Cardile'nin Aston Martin'e geçişenin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
Ferrari'nin mevcut teknik liderlerinden birisi olan Enrico Cardille'nin İtalyan ekipten ayrılacağı geçtiğimiz pazartesi günü açıklanmıştı.
Bugün Motorsport.com'un kaynakları, Cardile'nin Aston Martin'in geçişinin de kısa süre içerisinde açıklanacağını öğrendiler.
Cardile, çarşamba günü itibariyle resmi olarak Aston Martin'e katılacak fakat belli bir süreyi kenarda geçirmesi bekleniyor.
Cardile'nin teknik bir rolden ziyade daha yönetsel bir role geçmesi ve bu sezonki güncelleme planında ortaya çıkan sorunlardan biri olan çeşitli operasyonel alanlara odaklanması bekleniyor.
Cardile sonrası Ferrari'nin bu role kimi geçireceği belirsiz fakat Adrian Newey ihtimali her geçen gün azalıyor.
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