Aston Martin, BWT ile yollarını ayırdı mı?

BWT, Silverstone merkezli takımla uzun süredir beraber çalışıyordu ve Aston Martin anlaşması yapılıncaya kadar, takımın ana sponsoruydu.

Bu kapsamda Racing Point/Force India araçları pembe renge boyanmıştı. Hatta 2020'deki araca "pembe Mercedes" lakabı bile takılmıştı.

Fakat Aston Martin'in ekibi devralmasının ardından, BWT ile bağlar kopma noktasına geldi çünkü İngiliz ekip, efsanevi zümrüt yeşili rengiyle yarışmak istiyordu.

Sonuç olarak Aston Martin ve BWT, daha küçük kapsamlı bir anlaşmayla, birlikte yarışmaya devam ettiler.

Ancak yeni sezonda taraflar birlikte çalışmayacak gibi görünüyor çünkü yenilenen sponsorlar listesinde BWT'ye yer verilmedi.

Tarafların yeni kontrat görüşmesi yapıp yapmadığı bilinmiyor ancak mevcut partnerlerle, yıl bitmeden önce kontrat uzatılıyor.

Bunun, BWT'nin elçisi olan Sebastian Vettel ile olan ilişkiyi nasıl etkileyeceği merak konusuyken, ayrılık resmileştiği takdirde Alman pilot artık pembe kask yerine daha kişisel kask tasarımları tercih edebilir.

Bugün Aston Martin patronu Otmar Szafnauer'in de İngiliz ekipten ayrıldığı açıklanmıştı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images