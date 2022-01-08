Aston Martin, BWT ile yollarını ayırıyor

BWT, 2017 yılında Silverstone merkezli takımın en önemli sponsorlarından birisi haline gelmişti ve ortaklık ana sponsorluk boyutundaydı.

Ancak Aston Martin, takımın kontrolünü devralmasının ardından BWT ile yola devam etmemeye karar verdi. Bunun temel sebebi BWT'nin aracın pembe renkte olmasını istemesiydi.

Bu sebeple ana sponsorluk anlaşması sona erdirildi. Yine de taraflar daha küçük çaplı bir anlaşmayla yola devam ettiler. Bu kapsamda aracın bazı kısımlarında yine pembe renge yer verildi.

Fakat yeni sezonda durum değişeceğe benziyor. Daha önce Aston Martin, 2022 partnerler listesine BWT'yi dahil etmemişti.

Şimdi ise takımın yeni sezonda BWT ile çalışmayacağı neredeyse kesinleşti.

RacingNews365'in kaynaklarına göre BWT, artık takım sponsorluğundan çekildi ve önümüzdeki F1 sezonundan itibaren Aston Martin ekibinin bir parçası olmayacak.

Bir takım sözcüsü, ticari anlaşmalar hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm partnerlerin 2022 F1 lansmanında ortaya çıkacağını dile getirdi.

Ancak BWT, F1'in bir parçası olmaya devam edecek. Şu anda markanın, F1'in kendisiyle özel bir anlaşması var ve buna sadık kalacaklar.

Ayrıca BWT, bir başka ekiple çalışmak istiyor.

Aston Martin'den ayrılan Otmar Szafnauer'in yeni takımı olması beklenen Alpine, bu açıdan bir seçenek olabilir. İddialara göre Alpine ve BWT arasındaki ilk görüşmeler zaten yapıldı. Olası bir birliktelikte Alpine'in pembe renkle mi yarışacağı belirsiz.

Ayrıca Sebastian Vettel'in BWT'deki elçilik rolüne devam edip etmeyeceği de şimdilik belirsiz.