Aston Martin, bütçe sınırıyla ilgili açıklamaya rağmen endişeli değil

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FIA, 2021 yılı mali tablolarıyla ilgili sonuçları açıkladı ve yedi takım uygunluk sertifikası alırken, Aston Martin, Red Bull ve Williams herhangi bir belge almadı.

Williams için önemli bir sorun bulunmuyor çünkü sertifika almama sebepleri, mali raporları çok geç sunmuş olmalarıydı. Bundan ötürü de Mayıs ayında 25 bin dolar para cezası aldılar.

Diğer iki takım içinse durum daha farklı. Aston Martin, 2021 bütçe sınırı kurallarını "prosedür anlamında" ihlal ederken, Red Bull hem prosedür ihlali hem de hafif aşım yaptı.

The Race'e göre Aston Martin, mali raporlarda yer alan bazı hatalar nedeniyle FIA tarafından inceleniyor.

Aston Martin F1 şefi Mike Krack, takımının adının mali kuralları ihlal edenler listesinde yer almasına şaşırdığını söyledi.

Krack, "Adımızı o listede görünce şaşırdık. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz."

"Bu durum hayal kırıklığı yaratsa da bizi pek fazla endişelendirmiyor." dedi.

Şimdilik hem Aston Martin hem de Red Bull'un ne gibi bir ceza alacağı bilinmiyor ancak iki takıma da finansal yaptırım uygulanması oldukça muhtemel.