Aston Martin, bütçe sınırı ihlalinden avantaj elde etmemiş
FIA’nın açıklamasına göre Aston Martin, 2021 Formula 1 sezonunda prosedür ihlali yapmasına rağmen 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aşmamış.
FIA'nın 2021 sezonunda takımların yaptıkları harcamalarla ilgili araştırma sonuçları, Red Bull’un yanı sıra Aston Martin’in de bütçe sınırı kurallarını ihlal ettiğini gösteriyor.
Silverstone merkezli takımın 145 milyon dolarlık harcama sınırını geçmemiş olduğu açıklansa da prosedür ihlali yaptığı belirtildi.
RacingNews365’in haberine göre Aston Martin’in prosedür ihlali, idari muhasebe protokolleriyle ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor.
Bu durum, takımın kurallardaki bir gri bölgeyi farklı şekilde yorumlamasından dolayı meydana gelmiş. Yani teknik olarak Aston Martin, bütçe sınırını aşmadığı için bu ihlalden elde tutulur bir avantaj kazanmadı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Prosedür ihlalleri arasında evrakların geç gönderilmesi, geçici evrakların gönderilmemesi, FIA Bütçe Sınırı Yönetimi'nden gelen yazılı taleplere uyulmaması ve yanlış, eksik ya da yanıltıcı olduğu düşünülen evrakların gönderilmesi bulunuyor.
Aston Martin, bu ihlali sonucunda bütçe kurallarına uygunluk sertifikasını alamadı ve bütçe sınırı kuralları dahilinde bir cezaya çarptırılacak.
Geçtiğimiz aylarda Williams da prosedür ihlali nedeniyle 25.000 dolar ceza almıştı. Bu, takımın FIA ile kabul edilmiş ihlal anlaşması yaptığı anlamına geliyor. Takım gerekli evrakları zamanında göndermiş olmasına rağmen 3. parti hesap denetçilerinin dökümanları geç başvuru yapması nedeniyle ceza almış.
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