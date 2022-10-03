Aston Martin, bütçe sınırı iddiaları karşısında şaşkın

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2022 Singapur yarış hafta sonu başta yağmur ve Perez'in cezası gibi konularla hatırlanacak olsa da, padokta konuşulan sadece bir konu var: bütçe sınırı.

Henüz FIA'dan konuyla ilgili bir açıklama yok, ancak söylenene göre iki takım bütçe sınırını aşmış vaziyette: ciddi bir ihlalde bulunan Red Bull ve kabul edilebilir bir ihlalde bulunan Aston Martin.

Ancak takım patronu Mike Krack, FIA tarafında herhangi bir sorun olduğu konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmadığında ısrar ediyor.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Krack, "Bu, elinizdeki dosyaları sunduğunuz ve FIA'nın bunu analiz edip birtakım sorularla dönüş yaptığı bir süreç."

"Süreç hala devam ediyor, dolayısıyla sonucun ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Devam eden bir tartışma var. Bizim durumun yorumlanma şekliyle ilgili sorularımız var, aynı şekilde diğer tarafların da soruları mevcut."

"Bu tartışmalarda adımızın geçmesinden ötürü şaşkınız. Neler olacağını göreceğiz. Çok büyük bir yanlış yaptığımızı düşünmüyoruz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bütçe sınırıyla ilgili herhangi bir cezayla karşılaşan ilk takım Williams. İngiliz takım, Haziran ayında evraklarını geç teslim ettiği için 25.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Aston Martin'in idari bir hata yapmış olup olmadığı sorulduğunda Krack, "Böyle bir şeyin farkında değilim, sanmıyorum. Dediğim gibi, finans departmanında çalışanların yanıtlamakta olduğu bazı sorular vardı. Ne sonuç çıkacağını beklememiz gerekiyor, ancak bu konuda stresli değiliz."

"Adımızın geçmesi üzücü bir durum ancak en önemli şey hafta sonuna odaklanmak. Hafta sonuna böyle başladığımızda takımın dikkatinin dağılmaması da çok önemli."

"Bizim açımızdan bakıldığında, sadece bizim adımızın geçmemesi iyi oldu, böylece padokun diğer tarafına da konsantre olabildiniz! Bu tür şeylerin bu şekilde ortaya çıkması talihsiz bir durum ama F1 böyle bir yer." dedi.

Bazı rakip takımlar Aston'ın son zamanlarda işe alımlar için çok para harcadığını ve daha yüksek maaşlar teklif ettiğini öne sürerek takımın maaş faturasının sınırı aşmış olabileceğini ima etti.

Krack, "Klasik bir padok söylentisi, en iyi savunma hücuma geçmektir. Ancak şunu unutmamakta fayda var: halen çoğu takıma göre daha az çalışana sahibiz."

"Kendimize bakmamız gerekiyor. Bizim kelimeler yoluyla diğer takımlarla savaşmamızı beklemeyin, ilk olarak ilerleme kaydetmeye konsantre olmalıyız. Bu, basına demeç vermekten çok daha önemli." dedi.