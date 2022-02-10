Aston Martin bu sezon "ara sıra" podyuma çıkmayı hedefliyor

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Kanadalı milyarder, Perşembe günü takımın yeni AMR22 aracının tanıtımında yer aldı ve 2022'nin, dünya şampiyonluğunu kazanmak için oluşturdukları "beş yıllık planının ikinci yılı" olduğunu söyledi.

Aston Martin'in yeni aracında geçtiğimiz yıla kıyasla revize edilmiş bir yeşil tonu yer alıyor. Ayrıca takım, Suudi Arabistan petrol devi Aramco ile isim sponsorluğu imzalayarak adını "Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team" olarak değiştirdi.

Stroll Sr., Aston Martin'in Formula 1'deki ikinci yılının "şasi tarafında şimdiye kadarki en büyük kural değişikliklerinin olduğu" bir sezon olacağını söyledi.

Lawrence Stroll, "Bu yıl bizim için 'iyi sonuç' kavramı, bir adım ileri gitmek ve geçen yıldan daha iyi sonuçlar almak olacak."

"Beş yıllık bir süreç planladım. 30 yılı aşkın süredir Formula 1'deyim, bu nedenle ne aldığımı biliyorum. Hayatta yaptığım her şeyde dener ve kazanırım."

"Bu, beş yıllık planın ikinci yılı olacak ve geçtiğimiz yıla kıyasla gelişeceğimizi umuyorum. Ancak bu bir yolculuk. Hepimiz zirvedeki takımların büyük teknolojilere sahip olduğunu biliyoruz ve buna yetişmek yıllar alıyor." dedi.

Aston Martin, geçen sezon takımlar şampiyonasında, McLaren, Alpine ve AlphaTauri'nin gerisinde yedinci oldu.

Stroll Sr. bu yıldan beklentileri hakkında, "Ara sıra podyum beklediğimizi söyleyebilirim. Düzenli olarak değil."

"Beş yıl içerisinde şampiyonluk için yarışacağız. Dört yıl içerisinde düzenli olarak podyumda olacağız. Üç yılda sıklıkla podyumda olacağız. Bu yıl ise ara sıra olacak." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin team principal, Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin and Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın pistteki beklentileri mütevazi olsa da arka planda, büyük takımlardan önemli isimler Aston Martin'e katılıyor ve takım agresif bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Stroll Sr., "Takımı aldığımda 400 kişi vardı. Kendinden büyük takımlarla yarışıyordu ve üç yıl boyunca şampiyonada dördüncü sırada yer aldı."

"Yıllık 90 milyon sterlin bütçesi vardı ve ondan yukarıdaki takımların 300 milyon sterlin bütçeleri vardı. Kendisinden gerideki takımların da 200 milyon sterlin bütçeleri vardı. Takımı almama neden olan da buydu."

"Doğru insanları getirmek istedim. Bir ekip kurmaya ve insanları işe almaya çalışmak oldukça sinir bozucu olabiliyor. Martin Whitmarsh'ı CEO olarak bana katılması için işe almak istediğime uzun zaman önce karar verdim. Martin'i 25 yıldan fazla bir zamandır tanıyorum. Sekiz şampiyonluk ve 100'den fazla yarış kazandı. McLaren, F1'e gerçek bir performans kültürü getiren ilk takımdı ve Martin'in bunu yapmama yardım etmesini istedim."

"En büyük isimlerden ikisi ise henüz başlamadı. Dan Fellows'u [Red Bull Racing'in eski aerodinamik şefi] işe aldım ve 2 Nisan'da başlayacak. Mercedes'in aero şefi Eric [Blandin]'i de işe aldık. Ekip hâlâ bir araya geliyor.”

"Hâlâ Eddie Jordan'ın 33 yıl önce inşa ettiği tesisinde çalışıyoruz."

“Artık en yeni ve en büyük tesislere sahip olacağız. Bir F1 takımına yapılacak en büyük yatırım olacak. Ayrıca yepyeni bir rüzgar tüneli inşa ediyoruz, 18 yıl sonra F1'deki ilk tünel." dedi.