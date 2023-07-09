Aston Martin: "Her şey ilk turu nerede bitireceğimize bağlı"
Aston Martin, sıralama turlarında geride kalmalarına rağmen yarışta güçlü olacaklarını, birçok takımın birbirine yakın olmasından faydalanabileceklerini söylüyor.
İspanya GP'sinden beri nispeten gerilediği gözlenen Aston Martin'deki kötü gidişat, Silverstone'daki sıralama turlarında iyice açığa çıktı diyebiliriz.
Lance Stroll'ü Q2'de kaybeden takım, Fernando Alonso ile de ancak dokuzuncu sırayı alabildi; bu, takımın Ferrari, Mercedes ve McLaren üçlüsüne geçildiği arka arkaya ikinci hafta sonu.
Takımın mevcut formu hakkında konuşan Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, her şeye rağmen iyi bir yarış bekliyor.
McCullough, "Açıkçası, dün gerçekten karışık ve değişken koşullar vardı, sıcaklık düşüktü, pist de bize uyuyordu."
"Ancak birkaç faktörün bir araya gelmesiyle pistten istediğimiz kadar verim alamadık. Trafik çok yoğundu. Yarışta daha güçlü olacağımızı düşünüyorum, amacımız da bu."
"Pek çok takım birbirine çok yakın. Taraftarlara eğlenceli bir yarış sunabileceğimizi düşünüyorum."
"Açık konuşmak gerekirse Max [Verstappen] yine en güçlü halkaydı, ancak sonrasındaki takımlar birbirine oldukça yakın."
"Dolayısıyla her şey ilk turun sonunda nerede olduğunuza ve çok daha soğuk pist sıcaklıklarında lastiklerinizi nasıl yönettiğinize bağlı olacak.
"Ayrıca yeni lastikler de herkes için bir bilinmeyen. Henüz uzun sürüşler gerçekleştirmedik, hepimiz bir öğrenme sürecinin içindeyiz.
"Bence bazı takımlar birbirine oldukça yakın. İyi bir yarış geçireceğimizi umuyorum."
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