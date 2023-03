Aston Martin bir yandan mutlu, bir yandan da temkinli davranıyor

Startta iki sıra kaybettikten sonra güçlü bir yarış temposuyla sıra kazanan Alonso, iki önemli rakibini -Lewis Hamilton ve Carlos Sainz- geçmesinin, Charles Leclerc'in de yarış dışı kalmasının sayesinde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Aston Martin için podyum iyi haber, ancak Max Verstappen'in 38 saniye gerisinde kalmaları hiç şüphesiz ki hedef büyütebilmeleri açısından kötü haber.

Yarışın ardından konuşan Krack, "Aradaki farkın hala önemli olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull'un aracı ne kadar kontrol altında tuttuğunu bilmiyoruz. Zorunlu pit stop'ları yapmak ve yarışı tamamlamak anlamında epey rahatlardı."

"Sezona iyi başladık, aracımızı geliştirdik. Ancak artık ön grupta mücadele etmeye alışkın takımlarla savaşacağız, bu yoğunluğa alışkınlar."

"Bu yüzden saygılı ve alçakgönüllü olmalı ve işlerin nasıl devam edeceğini görmeliyiz." dedi.

The Aston Martin team cheer from the pit wall as Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, makes the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images