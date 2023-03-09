Aston Martin bir yandan mutlu, bir yandan da temkinli davranıyor

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Startta iki sıra kaybettikten sonra güçlü bir yarış temposuyla sıra kazanan Alonso, iki önemli rakibini -Lewis Hamilton ve Carlos Sainz- geçmesinin, Charles Leclerc'in de yarış dışı kalmasının sayesinde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Aston Martin için podyum iyi haber, ancak Max Verstappen'in 38 saniye gerisinde kalmaları hiç şüphesiz ki hedef büyütebilmeleri açısından kötü haber.

Yarışın ardından konuşan Krack, "Aradaki farkın hala önemli olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull'un aracı ne kadar kontrol altında tuttuğunu bilmiyoruz. Zorunlu pit stop'ları yapmak ve yarışı tamamlamak anlamında epey rahatlardı."

"Sezona iyi başladık, aracımızı geliştirdik. Ancak artık ön grupta mücadele etmeye alışkın takımlarla savaşacağız, bu yoğunluğa alışkınlar."

"Bu yüzden saygılı ve alçakgönüllü olmalı ve işlerin nasıl devam edeceğini görmeliyiz." dedi.

The Aston Martin team cheer from the pit wall as Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, makes the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takımın düzenli olarak podyum hedefleyip hedefleyemeyeceği sorulan Krack, "Ayağımızı yere sağlam basmalı ve hemen podyum hayalleri kurmamalıyız."

"Kötü olmadığımızı biliyorduk. Güçlü bir yarış temposuna sahip olduğumuzu biliyorduk. Ancak pek çok şey ters gidebilirdi. Dürüst olmak gerekirse, ikinci turun ardından podyum hayalleri kurmuyordum."

"Bu yüzden yarışın nasıl gelişeceğini görmeli ve sadece işinize odaklanmalısınız. Charles'ın yarış dışı kaldığını da unutmayalım."

"Sonuç olarak, bence podyum hayalleri kurabilirsiniz, ama beklentiye kapılmamalısınız."

"Her şeye rağmen günün sonunda Silverstone Takımı hakkında konuştuğumuzu unutmamalıyız. Silverstone Takımı, pek çok harika insanın yer aldığı çok deneyimli bir takım."

"Yarış stratejisinin bu deneyimi sergilememize yardımcı olduğunu düşünüyorum, erken pit yapmak yerine orijinal plana sadık kaldık ve günün sonunda elde ettiğimiz lastik avantajı geçiş yapmamıza yardımcı oldu."

"Dolayısıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

AMR23'ün nerelerde geliştirilebileceği sorulduğunda şunları söyledi: "Önce analiz etmemiz gerekiyor. Çok yoğun bir ilk hafta sonuydu, şimdi hafta sonundan önce sahip olduğumuzdan daha iyi referanslara sahibiz."

"Bence oturup düzgün bir şekilde analizlerde bulunmamız gerekiyor. Güçlü yönlerimiz nedir? Zayıf yönlerimiz nedir? Sonra da her zamanki gibi, zayıf yönlerimiz üzerinde çalışmalıyız."

"İleriye doğru bir adım atmak istedik, Red Bull'u yenmek istediğimizi söylemedik. Ayaklarımızı yere sağlam basalım."

"Çalışmaya devam etmeliyi, aksi takdirde Cidde'de dördüncü, beşinci ya da altıncı en iyi takım olabiliriz. Hafta sonunun tadını çıkaralım ve nasıl devam edeceğini görmeye devam edelim." dedi.