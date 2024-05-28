Aston Martin, Binotto'ya CTO teklifinde bulunmuş olabilir

İtalyan yayın organı La Gazzetta dello Sport, eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun, Imola'ya bir takım görüşmelerde bulunmak için geldiğini iddia etmişti.

Söylentilere göre Binotto, Aston Martin misafirhanesinde İngiliz ekibin sahibi Lawrence Stroll ile bir araya geldi.

Binotto'yu takım patronluğuna geçmesi adına “somut ilgi” olduğunu iddia etse de, f1-news.eu, Binotto'ya edilen pozisyonun aslında Baş Teknoloji Sorumlusu yani CTO olduğunu öne sürdü.

Haberde şöyle denildi: "Binotto, 2023'ün başında Andrew Green'in ayrılmasından bu yana boş olan Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) rolünü üstlenebilir."

“Bu yeni görevde Binotto, Aston Martin'in teknik direktörü Dan Fallows'un şefi olacak."

"Fallows aracı tasarlamaya devam etse de, Binotto teknik yapıları oluşturmaya odaklanacak ve genel strateji vizyonu konusunda Aston Martin Performance Technologies CEO'su Martin Whitmarsh ile işbirliği yapacak."

“Fallows ve takım patronu Mike Krack takımın günlük süreçlerini yönetmeye devam edecekler.”

F1 kariyerine mühendis olarak başlayan Binotto, Ferrari takım patronu olmadan önce teknik direktörlük görevini de üstlenmiş ve en çok bu alanda saygı görmüştü.