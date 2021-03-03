Aston Martin, beş sene içerisinde şampiyonluk hedefi ortaya koydu

Silverstone merkezli takım, ünlü Britanyalı spor araç üreticisi markanın adı altında yeni bir çağa adım atıyor ve grand prix yarışlarında neler başarmak istedikleri konusunda da net bir hedef belirlediler.

Tanıtımda konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, takımın hedefinin 2020'lerin ortasında şampiyona mücadelesi vermek için, temeli oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Szafnauer'in açıklamaları şu şekilde: "Dünya şampiyonluğu için savaşıp kazanacağımızı söylemek, bunu gerçekten başarmaktan daha kolay."

"Yapılması gereken iki şeyden ilki, iyi bir plana ihtiyacımız olması, ki böylece bugün başlayıp dünya şampiyonu adayları arasına girebilelim, sonrasında ise bunu yapmamız gerekecek. Ve şu anda da bunu planlama noktasındayız."

"Bunu başarabilmek kesinlikle biraz zaman alacak. F1'deki insanlar ve diğer takımlar, bunun olması için üç veya beş seneye ihtiyaçları olduğunu söylediler. Biz de onlardan farklı değiliz."

"Geçtiğimiz sene biz, yeni bir altyapıya sahip olan yeni bir fabrika tasarımı planladık ve takımı büyütmek için her şeyi tek bir çatı altına toplamak istedik, şu anda Silverstone'da bunu uygulamaya başladık."

"2022'nin sonuna doğru, örnek vermek gerekirse, yeni bir fabrikaya geçiş yapacağız ve bu fabrika içerisinde olacağız. Dünya şampiyonasının bir adayı olabilecek bir araç tasarlayıp geliştirmemiz için çağının ötesinde aletlere ihtiyacımız var, bu da birkaç sene içerisinde olacak bir şey."

"Eğer geleceğe bakmamız gerekirse, bunun üç ila beş senelik zaman aralığında olması gerektiğini biliyorsunuz."

Bu sezon için dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaşan takım, hızlı gelişim sağlamayı hedefliyor.

Aston Martin'in beş sene içerisinde şampiyonluk savaşı verme hakkında konuşan Vettel, bu zaman aralığının gerçekçi olduğunu söyledi - ancak Alman pilot, yeni kurallar ile beraber bu aralığın kısalıp kısalamayacağı konusunda tartışmaları gerektiğini belirtti.

Vettel'in açıklamaları şu şekilde: "Eğer gerçekten kazanmak istiyorsanız, bunun uzun vadeli bir proje olması gerekiyor. Mercedes'e baktığınızda, onlar da bir noktadan başladılar - 2011, 2012 gibi - ve yeni güç ünitesi ile beraber herkesten daha hızlı bir şekilde, kazanmanın yolunu buldular."

"Şasi açısından araç, 2014'te çok iyi bir durumda değildi. Bu noktadan itibaren, eğer 2011'e bakarsak, en iyi şasiye sahip olduklarını düşünülecek kadar iyi bir araç üretmeleri için bir beş sene daha geçmesi gerekti. Herkes aynı zamana sahip ve hiç kimse de aynı işi yapmadı."

"Şu anda etrafta, farklı üreticilerin yer aldığı, bir sürü farklı proje var ve eninde sonunda sadece biri galip olabilir. Ancak Mercedes pistteki en güçlü üreticilerden biri. Bu yüzden onlara şapka çıkarmalıyız, diğerleri de sadece yeterince iyi değillerdi."

Ancak F1'in, 2022'den itibaren yeni kurallar ve bütçe sınırı getiriyor olması ile beraber Vettel, bu projede daha hızlı bir gelişim olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Aynı zamanda Formula 1 de değişim gösteriyor, bu yüzden neler olacağını zaman gösterecek. Ancak belki de bu üç ila beş seneye ihtiyaç duymayabilirsiniz."

"Belki bu süre kısalır ve herkes de bunu ümit ediyor, en üst basamağa biraz daha yakın olmak istiyorlar ve öndekiler kaza yaptığı için veya yarış dışı kaldıkları için podyumda olmak istemiyorlar. Formula 1'in birkaç senede nasıl değişeceğini de göreceğiz."