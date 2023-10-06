Aston Martin: "Bazı takımlar geliştirme konusunda bizden daha iyi bir iş çıkardı"

Aston, lider pilotları Fernando Alonso'nun ilk altı yarışta beş podyum elde etmesiyle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Ancak yaz boyunca Silverstone takımı için işler daha da zorlaştı ve takım özellikle aerodinamik verimliliğin çok önemli olduğu karışık virajlı pistlerde geriledi. Alonso, kalan sekiz yarışta sadece bir podyum daha elde edebildi.

Takım, şu anda şampiyona sıralamasında 4. sırada ve arkasındaki McLaren bulunduğu pozisyona göz dikmiş durumda.

Aston'un performans direktörü Tom McCullough, takımın umduğu kadar güçlü bir gelişme gösteremediğini ve sezona geriden başlayan rakip takımların arayı kapatma konusunda daha iyi bir iş çıkardığını kabul etti.

Autosport'un Aston'un hızlı başlangıcından sonra diğerlerinin onu yakalamasını bekleyip beklemediği sorusuna McCullough, "Yılın başında kesinlikle düşük performans gösteren, geri adım atan bazı takımlar vardı, en başta McLaren ve Mercedes olmak üzere bu durumun üstesinden geleceklerini biliyorduk."

"Yılın başında en hızlı ikinci ya da üçüncü takım olmak bizi biraz şaşırtmıştı ama ikinci, üçüncü ve dördüncü en hızlı takımlar arasındaki farklar her zaman çok küçüktü. Bu yüzden bu grubun gerisine düşmenin olası olduğunun her zaman farkındaydık.

"Sonra geliştirme, yarış, araca parçalar ekleme, aracı daha hızlı hale getirmek göreceli bir oyun haline geldi ve bazı takımlar bizden daha iyi iş çıkardı, bunu kabul etmek zorundayız."

"Açıkçası, daha güçlü bir şekilde gelişmeyi umuyorduk." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım, Singapur'da uygulamaya konulan teknik direktiflerin form düşüşüne katkıda bulunan bir faktör olmadığının altını çizdi. Aracın zayıf yönlerini daha iyi anladıklarını belirten Aston, bunlardan yola çıkarak daha verimli ve yere basma kuvvetini düzlük hızı ve düşük hızda yol tutuşuyla birleştiren pistlerde daha rekabetçi olabilecek bir 2024 aracı tasarlayabilir.

McCullough, "TD'nin performansımız üzerinde hiçbir etkisi olmadı."

"Önemli olduklarını düşünmüyorum. Biz daha çok pist özellikleri ve geliştirme yarışı ile mücadele ediyoruz."

"Aracımızın ilk test ve yarıştan itibaren anladığımız bazı özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri var. Rekabetçi olmadığımız bu alanları ele almaya çalışıyoruz."

"İşimiz aracı 23 pistin tamamında hızlı kılmaya çalışmak ve bu konuda hâlâ yapmamız gereken çok iş var."

"Aerodinamik olarak aracın sürüş yüksekliği ve hız aralıklarında nasıl performans gösterdiğini iyi anlıyoruz. Geliştirmek istediğimiz alanları da biliyoruz, dolayısıyla bu süreç devam ediyor ve bu yıl bazı şeyleri anlamamıza yardımcı olacak birkaç parça daha gelecek." dedi.

Aston Martin özellikle Alonso'nun Max Verstappen'in 1:14.725 saniye gerisinde sekizinci sırada yer aldığı ve takım arkadaşı Lance Stroll'ün kırık bir arka kanatla yarıştan çekildiği Japonya'da zorlandı.

Ancak takım, Losail'in yüksek yere basma kuvvetine sahip pistinin Suzuka kadar aerodinamik verimliliği öne çıkarmaması nedeniyle bu hafta sonu Katar'da daha iyi bir form göstermeyi bekliyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McCullough, "Katar, yüksek hızlı virajlar açısından oldukça farklı ve burada araçların verimliliği o kadar önemli değil, bu nedenle arka kanat seviyesinde olacağız."

"[Japonya'da] zorlandığımız şeylerden biri; hem yüksek hızlı virajlarda, hem düşük hızlı virajlarda ve düzlükte rekabetçi olmaktı."

"Katar bu açıdan çok farklı. Evet, yüksek hızlı virajlarda daha hızlı olan araçlar var, ama umarım biz de biraz daha rekabetçi olabiliriz." dedi.