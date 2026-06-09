Aston Martin: "Bazı pistlerde en hızlı 5. araç olabiliriz"

Aston Martin, F1'in yeni teknik döneminde Mercedes müşteri motorundan ayrılarak Honda ile anlaştı. Ancak Japon üreticinin güç ve dayanıklılık konusundaki eksiklikleri, takımın performansını sınırlayan temel faktörlerden biri oldu.

Buna rağmen son dönemde dayanıklılık tarafında ilerleme kaydedilirken, FIA'nın ADUO mekanizması da performans açığını kapatmak için ek geliştirme fırsatları sunuyor.

Efsanevi tasarımcı Adrian Newey, şubat ayında yaptığı açıklamada takımın yeni rüzgâr tünelinin 2025 Nisan ayına kadar tam olarak devreye girmediğini belirtmişti.

Newey şu ifadeleri kullanmıştı: "Gerçek şu ki 2026 aracının modelini rüzgâr tüneline ancak nisan ortasında sokabildik. Rakiplerimizin çoğu ise 2026 aero test yasağı Ocak 2025'te sona erdiği anda çalışmalara başlamıştı. Bu da bizi yaklaşık dört ay geriye düşürdü ve tasarım sürecini oldukça sıkıştırdı."

Bu durum, Aston Martin’in mevcut performans dalgalanmalarının temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Pedro de la Rosa ise takımın potansiyeline dair temkinli ama umutlu bir değerlendirme yaptı: "Bazı pistlerde beşinci en hızlı olabiliriz, ama bazı pistlerde ise çok daha geride kalabiliriz. Nerede olursak olalım, bu bizim memnun olduğumuz bir pozisyon değil."

"Sabırlı olmamız gerekiyor çünkü önümüzde ilginç gelişmeler var. Regülasyonları mümkün olduğunca iyi anlamalıyız. Böylece yeni paket geldiğinde ondan maksimum verimi alabiliriz."

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, Monako Grand Prix'sinde yaşanan çok sayıda ceza sayesinde yarıştan bir puan çıkarmayı başarsa da, performans açısından sezonun en zayıf hafta sonlarından birini geçirdi. Takım, dar ve teknik pist yapısında Cadillac'a bile sıralama turlarında geçildi.

De la Rosa, yaşanan sorunu şöyle açıkladı: "Burada daha iyi olmayı bekliyorduk ancak düşük hızlı virajlarda çok ciddi önden kayma sorunu yaşadık. Takım ayar tarafında her türlü değişikliği denedi ama temel problemimiz buydu."

"Bu kadar kötü bir önden kayma sorununu diğer yarışlarda yaşamamıştık. Bu yüzden bizi hazırlıksız yakaladı."

İspanyol isim, problemin diğer pistlerde tekrar ortaya çıkmayabileceğini düşündüğünü de belirtti: "Bunu şu an söylemek zor. Monako dışındaki farklı pistlerde böyle bir şey görmedik.”

"Verileri analiz edeceğiz ve eğer tekrar ortaya çıkarsa çözmek için daha fazla aracımız olacak."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images