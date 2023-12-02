Aston Martin: "Başarımızda Vettel'in büyük payı var"
Aston Martin'in baş mühendisi Tom McCullough, takımın günümüzde elde ettiği başarıda Sebastian Vettel'in büyük payı olduğu görüşünde.
Sebastian Vettel, 2021 yılının başında Aston Martin'e katıldı ve takımla geçirdiği iki yılın ardından spordan ayrıldı.
Vettel takımdan ayrıldıktan hemen sonra Aston Martin, ileriye doğru büyük bir adım attı. Bu da Alman pilotun "çalışmalarının meyvesini" alamadığı anlamına geliyor.
Fakat baş mühendis Tom McCullough'a göre Vettel'in çalışmaları takıma büyük yardım etti.
McCullough, "Sebastian bize yarış ve şampiyonluklar kazanmış iki takımın deneyimiyle geldi. Başarıyı belirleyen pek çok detay hakkında bilgi sahibiydi."
"Bizimle çok dikkatli ve sıkı şekilde çalıştı."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel
"Sık sık araçtaki en iyi sensörün sürücü olduğunu söyleriz. Aracın gelişiminde farklı modelleme araçları, rüzgar tüneli ve CFD sistemi kullanılır ancak -aracın- hangi virajlarda diğerlerine göre daha fazla sorun yaşadığını yalnızca o aracı kullanan sürücü söyleyebilir."
"Bu da verileri dikkatlice analiz etmemize ve ilerleme kaydetmemize yardımcı olur. Ne yazık ki bizimle birlikte olduğu iki yıl boyunca ona iyi bir araç sağlayamadık fakat onun yardımıyla ileriye doğru büyük adımlar attık"
"Bu ilerlemeyi tadamaması yazık oldu ama Formula 1'de durum böyledir. Bunu daha önce de gördüm. Williams'ta Rubens Barrichello varken, 2010 ve 2011 sezonlarında elinden gelenin en iyisini yaptığını ve aracı daha iyi hale getirmek için ne yapmamız gerektiğini söylediğini hatırlıyorum... Bunu yaptık ve 2012'de İspanya Grand Prix'sini kazandık fakat Rubens artık takımda değildi ve çalışmalarının meyvelerini toplayamadı." dedi
Aston Martin, 2024 aracını ise Lance Stroll ve Fernando Alonso'nun geri bildirimleri doğrultusunda geliştiriyor.
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