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Aston Martin, Barselona testine devam etmeyecek

Aston Martin, araçta yaşanan sızıntı nedeniyle Barselona testini erken kapattı.

Aston Martin, Barselona testine devam etmeyecek
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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İngiliz ekip, testin son gününde, sabah bölümünde Sebastian Vettel'le piste çıkmıştı fakat Alman pilot öğle arasına dakikalar kala yolda kaldı.

Görüntülerde, Vettel'in önce duman attığı, sonra da aracın arka tarafının alev aldığı görüldü.

Takımın yaptığı incelemelerde bir yağ sızıntısı bulundu. Bu da yangının çıkmasına neden oldu.

Takım, uzun süre uğraşmasına rağmen sorunu çözemedi ve günü erken kapattı. Takım böylelikle testi erken kapatan üçüncü takım oldu.

Bugün Haas ve Alpine de testi erken kapatmıştı.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
2/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
3/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
4/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke
5/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
6/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
7/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
8/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, stops with a technical failure resulting in smoke
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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