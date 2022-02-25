Aston Martin, Barselona testine devam etmeyecek
Aston Martin, araçta yaşanan sızıntı nedeniyle Barselona testini erken kapattı.
İngiliz ekip, testin son gününde, sabah bölümünde Sebastian Vettel'le piste çıkmıştı fakat Alman pilot öğle arasına dakikalar kala yolda kaldı.
Görüntülerde, Vettel'in önce duman attığı, sonra da aracın arka tarafının alev aldığı görüldü.
Takımın yaptığı incelemelerde bir yağ sızıntısı bulundu. Bu da yangının çıkmasına neden oldu.
Takım, uzun süre uğraşmasına rağmen sorunu çözemedi ve günü erken kapattı. Takım böylelikle testi erken kapatan üçüncü takım oldu.
Bugün Haas ve Alpine de testi erken kapatmıştı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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