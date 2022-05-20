Aston Martin, Barselona güncellemesiyle "Yeşil Red Bull" kimliğine büründü

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Silverstone merkezli ekip, Racing Point adı altında yarışırken Mercedes'in çözümlerini kopyalamıştı ve bir dönem kendilerine "Pembe Mercedes" lakabı takılmıştı. Şimdi ise aynı şeyi Red Bull'un aracı için yapmış gibi görünüyorlar.

Haftalardır Aston Martin'in yeni bir konsept üzerinde çalıştığı ve sezona pek de iyi başlayamayan AMR22'de kapsamlı bir revizyona gideceği konuşuluyordu.

Temel düşüncelerden birisi mevcut sidepod konseptini bırakıp, daha farklı bir çözüme geçecekleri yönündeydi.

Bu kapsamda Aston Martin, yenilenen aracında ilk beş yarışta kullandığı, yüksek, geniş ve soğutma kanallı sidepod tasarımını, Red Bull RB18'e çok benzeyen bir tasarımla değiştirdi.

Bu, takımın yere paralel bir şekilde uzanan sidepod tasarımından vazgeçerek geriye doğru gittikçe tabana doğru inen bir sidepod tasarımı kullanması manasına geliyor. Yani Aston eski felsefesini bırakıp, tamamen yeni diyebileceğimiz bir sidepod tasarımına geçiş yapıyor.

Red Bull'un konsepti, sadece dış yüzey ve hava akımı anlamında değil, iç tasarım anlamında da farklı bir yöne sahipti.

Bu açıdan Aston Martin, sadece dış yüzeyi değiştirmekle kalmadı, radyatörler, soğutucular ve onları bağlayan boruların tamamını, aerodinamik konsepti kolaylaştırmak adına değiştirdi.

Bir önceki AMR22 konseptinde bu bölümdeki parçalar daha yatay şekilde konumlandırılmıştı.

Aston Martin AMR22 radyatör yerleşim kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Daha geleneksel konumda monte edilen radyatörlerle (yatay ve alttan yükseltilmiş yerine dikey ve öne eğik) tüm soğutma sistemini elden geçirmek gerekiyordu. Artık bu bölümün üzerinde yer alan büyük soğutma kanalları yer almıyor. Bunun yerine havalandırma delikleri var ve Red Bull'da gözlemlediğimiz gibi Halo'nun bağlantı noktasına kadar uzanıyor.

Taban ve soğutma çözümleri de Milton Keynes merkezli takımın konseptine atıfta bulunuyor. Aslında tüm bunlara şaşırmamak gerek çünkü teknik direktör Dan Fallows, birkaç ay önce Red Bull'dan takıma katıldı ve uzun yıllardır Adrian Newey ile birlikte çalışıyordu.

Luca Furbatto da Alfa Romeo'da geçirdiği yılların ardından Aston Martin'in yolunu tuttu ve çift tabandan vazgeçilmesini sağlayan isimdi.

Sonuç olarak Barselona'da gördüğümüz bu konseptle AMR22, Newey'nin izlediği yönü takip ediyor.

Öbür tarafta bazıları tamamen aynı olduğunu düşünse de, Red Bull her halükarda daha ileri çözümlere sahip gibi görünüyor. Aston Martin'in yapamadığı veya yapmak istemediği şeylerden birisi örneğin sidepod girişi. AMR22'nin tasarımı, RB18 kadar çarpıcı değil.

Aston Martin aynı zamanda iki araç hazırlayarak, söylenenlerin aksine pilotlarına eşit fırsat sunmuş oldu.

Takımın bu konseptten beklentisi epey büyük ve yeni tasarımla iyi bir atılım yapmayı hedefliyorlar.

Aston Martin AMR22 detail 1 / 4 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin AMR22 rear detail 2 / 4 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin AMR22 detail 3 / 4 Fotoğraf: Giorgi Piola Aston Martin AMR22 detail 4 / 4 Fotoğraf: Giorgi Piola