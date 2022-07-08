Aston Martin: "Avusturya'da son güncellemeleri anlamamız çok önemli"

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Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Britanya Grand Prix'sine güncelleme getiren tüm takımlar bilgi toplamakta zorlandılar çünkü 1. antrenman ve sıralama seansları yağışlıydı. Aston Martin, daha sonra taban sorunları nedeniyle kuru zeminde sürüş yapma fırsatını da kaçırdı.

Red Bull Ring'deki büyük sıkıntılardan biri ise, hafta sonunda sprint yarışı yapılacak olması. Yani takımlar, doğruca sıralama seansına gitmeden önce doğru ayarı bulmak için sadece 1. antrenman seansına sahipler.

Krack, takımın sadece Avusturya hafta sonu ve sonraki yarışlar için değil, aynı zamanda gelecek sezonun planlamasına yardımcı olmak için de son paketin potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğini belirtti.

Krack, Autosport'a şunları söyledi: "Bu çok önemli çünkü şampiyonada nerede olduğumuzu bileceğiz. Ayrıca güncellemeler ve AMR23 için de bütçe sınırını dikkatli bir şekilde tartmamız gerekiyor."

"Yani nerede olduğumuzu anlamak çok önemli ve kritik olacak. Daha sonra elimizdeki paketle ne yapabileceğimizi veya hangi adımları atmamız gerektiğini bulabileceğiz."

Bütçe sınırının, paranın bu sezon güncellemelere mi harcanacağını yoksa 2023 için mi tutulacağını belirleyip belirlemediği sorulan Krack, "Evet, bu kadar basit bir durum. Süreklilik yardımcı oluyor."

"F1'in gelecek yıl dalgalanma sorununu gidermek için yaptığı kural değişiklikleri bu yüzden istenmiyor."

"Bir gelişim yönü bulduğumuzu ve bunu artık karşılayamadığımızı düşünelim. O zaman gelecek yıla ertelememiz gerekir."

"Fakat tam tersi durumda, eğer hâlâ karşılayabiliyorsak, şimdi aldığınız ve araca koyduğunuz şeyi gelecek yıla da taşıyabilirsiniz. Fakat kurallar değişirse bu olmaz." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, Silverstone'daki yağmurun yanı sıra 2. antrenmanda yeterince sürüş yapamamalarının, takımın yeni parçalar ile ayar yapmasını zorlaştırdığını açıkladı.

Takım patronu, "Düzgünce analiz etmemiz gerekiyor."

"Çünkü cuma günkü ilk seansta hava yağışlıydı ve ikinci seansta dayanıklılık sorunlarımız oldu. Tabanı tamir etmek için iki araç da uzun süre garajdaydı."

"Yani cuma günü pek bilgi toplayamadık ve cumartesi sabahı biraz sürüş yapıp bazı test parçalarını kullandık çünkü Avusturya'da sprint olacak."

"Bu yüzden test edebileceğimiz hiçbir şey olmayacak çünkü doğruca sıralamaya hazırlanmamız gerekecek." dedi.

Takım, Montreal'den sonra Silverstone'da da ıslak zeminde zorlu bir sıralama seansı geçirdi.

Kanada GP sıralama turlarında Sebastian Vettel 18. olurken, Stroll 20. olmuştu ve her iki araç da Q1'de elenmişti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Islak zemindeki kötü performanslar hakkında konuşan Krack, "Bu biraz aracı bütünüyle anlamakla alakalı."

"Örnek verecek olursam, yüksek seviyede dalgalanma yaşıyorsanız, lastiklere çok fazla enerji harcıyorsunuz. Eğer dalgalanma yoksa, enerji de harcamıyorsunuz. Bu, aracı kuru zeminde ve ıslak zeminde ayarlama şeklinizi tamamen değişiyor."

"Ayrıca anlamamız gereken birkaç nokta var. Çözemediğimiz bazı yan etkiler olabilir."

"Çünkü geriye dönüp bakarsak, ıslak zeminde çok güçlü olduğumuz bazı yarışlar oldu. Şimdi ise güçlü olmadığımız iki seans geçirdik. Dürüst olmak gerekirse bunu henüz anlamadık." dedi.