Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Birkaç saat önce tamamlanan Avusturya Grand Prix'sinin sonucuna resmi bir itiraz geldi. Yarışı 6 ve 10. sıralarda noktalayan Aston Martin ekibi, yarış sonucunu protesto etti.

Aston Martin'in takım temsilcisi, yerel saatle 18.30'da hakemlerle konu hakkında görüşecek. İngiliz ekip, hakemlerin pist limitleri cezalarını uygulama şekillerine itiraz ediyor ve "bazı araçların pist limitlerini aşmasına rağmen ceza almadıklarını" söylüyor.

Bu itirazın ana hedefi, muhtemelen Fernando Alonso'nun 4 saniye kadar önünde bitiren Lando Norris'in "olası" pist limiti ihlalleriyle alakalı olacaktır.

Aston Martin, muhtemelen Norris'in pistten taştığı videoları hakemlere izleterek Norris'in 5 saniye cezası alması gerektiğini savunacak. Elbette benzer şekilde pistten taşan ve uyarı/ceza almayan diğer pilotların görüntüleri de izletilecektir.

Takım eğer bu çalışmasında başarılı olursa ve McLaren pilotu 5 saniye zaman cezası alırsa, Alonso 5. sıraya yükselecek.

Hakemler muhtemelen bu akşam birçok yeni görüntü izleyecek, dolayısıyla yeni cezalar çıkabilir. Görüşme tamamlandığında ve konu neticelendiğinde sizlere son gelişmeleri aktaracağız.