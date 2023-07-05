Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil
Aston Martin patronu Mike Krack, Avusturya GP'ye yönelik protestolarının birilerini rahatsız etmesinden endişelenmiyor.
Aston Martin, Avusturya Grand Prix'sinin ardından yarış sonuçlarını protesto etti. Protestonun nedeni, yarış sırasında pist limitlerini ihlal eden tüm sürücülere ceza verilmemiş olmasıydı.
Hakemler bu protestoyu kabul etti ve birkaç saat sonra Avusturya Grand Prix'sinin sonuçlarını düzeltti.
Aston Martin sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll, Carlos Sainz ve Pierre Gasly'nin aldığı ek cezalar sonucunda birer pozisyon kazandı.
Aston Martin Başkanı Mike Krack, Avusturya Grand Prix'sinin sonuçlarının değişmesinin herkesin hoşuna gitmediğini kabul ediyor fakat takımının doğru şeyi yaptığına inanıyor.
Krack, "Sporun ve kendi çıkarlarımızın lehine hareket etmemizden ötürü protestomuzun birilerini üzmesinden korkmuyoruz."
"Hamlemizin bazı tepkilere yol açacağını biliyorduk ancak sonun takım için doğru olanı yapıyoruz ve bu yüzden bir protesto düzenlemeye karar verdik."
"Gelecek yıl pist sınırlarıyla ilgili bir çözüm bulunmasını umuyorum. Geçen yıl biz de bu ihlalden dolayı ceza aldık ve dersimizi çıkardık. Yarış sırasında sürücülere sürekli olarak sınırlara saygı göstermelerini hatırlattık çünkü cezaların gelmesi uzun sürmeyecekti." dedi.
Sürücülerin yaklaşık yarısı Avusturya'da ceza alırken, diğer yarısı herhangi bir cezayla karşılaşmadı.
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