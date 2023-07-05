Kayıt Ol
Önceki / Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Aston Martin patronu Mike Krack, Avusturya GP'ye yönelik protestolarının birilerini rahatsız etmesinden endişelenmiyor.

Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin, Avusturya Grand Prix'sinin ardından yarış sonuçlarını protesto etti. Protestonun nedeni, yarış sırasında pist limitlerini ihlal eden tüm sürücülere ceza verilmemiş olmasıydı.

Hakemler bu protestoyu kabul etti ve birkaç saat sonra Avusturya Grand Prix'sinin sonuçlarını düzeltti.

Aston Martin sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll, Carlos Sainz ve Pierre Gasly'nin aldığı ek cezalar sonucunda birer pozisyon kazandı.

Aston Martin Başkanı Mike Krack, Avusturya Grand Prix'sinin sonuçlarının değişmesinin herkesin hoşuna gitmediğini kabul ediyor fakat takımının doğru şeyi yaptığına inanıyor.

Krack, "Sporun ve kendi çıkarlarımızın lehine hareket etmemizden ötürü protestomuzun birilerini üzmesinden korkmuyoruz."

"Hamlemizin bazı tepkilere yol açacağını biliyorduk ancak sonun takım için doğru olanı yapıyoruz ve bu yüzden bir protesto düzenlemeye karar verdik."

"Gelecek yıl pist sınırlarıyla ilgili bir çözüm bulunmasını umuyorum. Geçen yıl biz de bu ihlalden dolayı ceza aldık ve dersimizi çıkardık. Yarış sırasında sürücülere sürekli olarak sınırlara saygı göstermelerini hatırlattık çünkü cezaların gelmesi uzun sürmeyecekti." dedi.

Sürücülerin yaklaşık yarısı Avusturya'da ceza alırken, diğer yarısı herhangi bir cezayla karşılaşmadı.

paylaşım
yorumlar

Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Formula 1
Britanya GP

Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı Pirelli, yeni lastiklerin Silverstone'da kullanılacağını doğruladı

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Formula 1
Britanya GP

Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz" Vasseur: "Henüz Red Bull ile savaşabilecek durumda değiliz"

Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor

Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor

Formula 1
Avusturya GP

Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor Alpine, McLaren'ın hızının "piste özgü" olmasını umuyor

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

Formula 1
Britanya GP

Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi" Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Formula 1

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Son Haberler

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

F1 Formula 1
Britanya GP

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz" Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1 Formula 1
Britanya GP

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim" De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1 Formula 1
Britanya GP

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol