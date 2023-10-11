Aston Martin, Austin'e güncellemelerle gelecek

Sezona çok iyi başlayan ve ikinci en iyi takım pozisyonuna yükselen Aston Martin, sezonun bitimine beş yarış kala en iyi beşinci takım görüntüsü çiziyor.

İngiliz ekip, eğer sezon bu şekilde devam ederse şampiyona dördüncülüğünü resmi olarak McLaren'a kaybedecek.

McLaren takım patronu Andrea Stella, verdiği son röportajda hedeflerinin açıkça bu olduğunu dile getirdi.

Son iki yarışta çifte podyum aldıkları için Aston'u geçmenin 'parkta yürüyüş' kadar kolay olup olmayacağı sorusuna Stella, "Bakın, Formula 1'de parkta yürüyüş yapıldığını hiç duymadım."

"Ayaklarımız yere çok sağlam basıyor. İşlerin ne kadar yakın olduğunu gördük. Bugün Mercedes'e ne olduğunu gördük, Ferrari'ye ne olduğunu gördük."

"Bunun nedeni harika pilotlara sahip harika takımlar olmamaları değil. Bunun nedeni sporun çok detaycı olması."

"Yapabileceğiniz en iyi şey odaklanmak, alçakgönüllü olmak ve işinizi yapmaya devam etmek." dedi.

Aston da bu durumu tersine çevirmek için çaba gösteriyor ve Austin'e yeni bir güncelleme paketi gelecek.

Krack, güncelleme haberlerinin doğru olup olmadığı sorusuna, "Evet, doğru." yanıtını verdi. Şimdilik içerik bilinmiyor.

Fakat takım, şampiyona dördüncülüğünü korumakta kararlı.

Krack bu konuda şöyle diyor: "Kaderiniz her zaman kendi ellerinizdedir."

"Bu yüzden aracı geliştirmeye çalışmalısınız, ki biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

"Sonra da elimizden geldiğinde zorlayacağız."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images