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Formula 1 Amerika GP

Aston Martin, Austin’e getireceği güncellemelerle 2025 için temel hazırlıyor

Aston Martin, 2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Austin'e önemli bir güncelleme paketi getirmeye hazırlanıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Aston Martin, 2025 sezonu için kritik öneme sahip olacak yeni bir güncelleme paketini Amerika Grand Prix'sine getirmeye hazırlanıyor. Takım, bu güncellemelerle hem bu sezonu iyi bir noktada kapatmayı hem de gelecek sezonun aracının temellerini atmayı hedefliyor.

2026'da yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemelerle birlikte Formula 1'de birçok değişiklik yaşanacak. Bu nedenle Aston Martin ve diğer takımlar için 2025, bu büyük dönüşüme hazırlık yılı olacak. Bu bağlamda Austin'e getirilecek güncellemeler, takımların gelecekteki performansı üzerinde önemli bir rol oynayabilir.

Aston Martin'in bu sezon boyunca yaşadığı sorunlara bakacak olursak güncellemelerden beklenen verimi alamama, araç ile rüzgar tüneli verileri arasındaki tutarsızlık ve yön belirleme konusundaki teknik liderlik eksikliği yer alıyordu.

Bu sorunlar, takımın rakipleri karşısında geriye düşmesine neden olmuştu.

Ancak takım sahibi Lawrence Stroll, bu sorunlara çözüm bulmak için Enrico Cardile ve Adrian Newey gibi isimlerle teknik ekibi güçlendirdi.

Bir sonraki adım olarak Aston Martin’in amacı, Austin'deki güncellemelerle aracın temel konseptini belirleyerek pilotlarının beklentilerine göre aracın performansını optimize etmek. Bu süreç aracın süspansiyon sertliğinden yüksekliğine kadar birçok önemli faktörü içeriyor.

Her ne kadar Austin’deki bu güncellemeler, anında büyük bir performans sıçraması sağlamasa da, 2025 için atılan adımlar takımın gelişimini sürdürebilmesi adına kritik öneme sahip.

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