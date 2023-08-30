Aston Martin, arka kaza yapısındaki papyon kanat üzerinde daha fazla çalışacak
Aston Martin, Hollanda GP antrenmanlarında test edilen ancak kırılınca vazgeçilen arka kaza yapısı üzerindeki kanatçığın daha "sağlam" bir versiyonunu hazırlayacak.
Papyon şeklindeki küçük kanatçık, daha önce takımlar tarafından kullanılmayan bir alanda, arka çarpışma yapısının altına yerleştirildi ve en son zemin güncellemeleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlandı.
Tam olarak aracın arka kısmının pitte kaldırıldığı yerde konumlandırılması, Aston'un yeni parçanın zarar görmemesini sağlamak için krikoyu yeniden tasarlaması gerektiği anlamına geliyordu.
Ancak parça, geçtiğimiz Cuma günü antrenman sırasında çatlama belirtileri gösterdi ve hafta sonunun geri kalanında araçtan çıkarıldı.
Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "Bu sadece o bölgede üretmesi gereken emişi üretip üretmediğini aero açıdan görmek için yapılan bir testti."
"Ne yazık ki pistte yeterince güvenilir değildi. Bu yüzden tedbir amaçlı olarak şimdilik kaldırmaya karar verdik."
"Ama bu hâlâ araştırdığımız bir konu. Gördüğüm kadarıyla bunun, diğer takımlar tarafından yapıldığını sanmıyorum." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Parçada yaşanan sıkıntı için McCullough, "Çatlıyordu. Bu yüzden onu çıkarmayı tercih ettik. Daha çok bir test öğesiydi, güncelleme paketinin bir parçasıydı, bu yüzden kurallarda yapabildiğiniz kadar çok performans elde etmenizi sağlayan tüm küçük alanlardan yararlanmaya çalışıyorduk. Daha sağlam bir çözüme bakacağız." şeklinde cevap verdi.
McCullough, yeni parçanın araca ne zaman takılacağını arka kriko ile ilgili hazırlığın belirlediğine dikkat çekti.
"Bu fikir aslında aero tasarım ekibinin birkaç ay önce ortaya attığı bir şeydi."
"Piste çıkmasının bu kadar uzun sürmesinin nedeni, aracı yukarı kaldırmanıza olanak tanıyan bir arka kriko geliştirmekti."
"Araca zarar vermeden ya da pit stopu yavaşlatmadan krikoyu kaldırabildiğimizden emin olmak için çok fazla pratik yaptık. Nihayetinde pistte yeterince sağlam değildi ama bu vazgeçmediğimiz bir şey."
Fernando Alonso'nun Cuma günü eski ve yeni versiyonları denemesinin ve olumlu sonuçlar almasının ardından, yeni zemin paketinin geri kalanı Cumartesi ve Pazar günü her iki araçta da yer aldı.
McCullough, "Araca getirdiğimiz güncellemeler gerçekten de zemine odaklanıyor."
"Yani tüm zemin aslında farklı, zemin boyunca ince değişiklikler, sadece son yarışlarda getirdiğimiz güncellemelerin bir devamı, tüm paket birlikte çalışıyor."
"Bazı fren kanalı değişiklikleri de var. Bunlar sadece küçük yinelemeler, hepsi bu aracın sürekli gelişim aşamasının bir parçası." dedi.
Son Haberler
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir" Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"
Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor" Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"
Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"
Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var" Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"
Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi
Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar