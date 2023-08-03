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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Son dönemde gerileyen Aston Martin, sorunlarını çözmeye ve sezon boyunca aracı geliştirmeye kararlı.

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Sezona dominant Red Bull'un en güçlü rakibi olarak başlayan Aston Martin, ilk sekiz yarışta altı podyum elde etmiş ve takımlar şampiyonasında ikinciliğe oturmuştu.

Ancak bir noktada yanlış adımlar atan takım, son dört yarıştır hem podyumdan uzaklaştı, hem de en iyi beşinci takım konumuna kadar geriledi.

Yine de Belçika'da Fernando Alonso'nun beşinciliği ve Lance Stroll'ün dokuzunculuğuyla moral bulan Aston Martin'de sezonun iyi biteceğine yönelik umutlar sürüyor.

Öyle ki, takımın yaz arasında 2024 sezonuna odaklanmak gibi bir niyeti yok, tek amaç bu sezonu başarıyla tamamlayabilmek.

Takım patronu Mike Krack, "Tüm yarışlarda güncellemelerimiz olacak, hatta Zandvoort'ta güncelleme listesine baktığınızda neler olacağını göreceksiniz." 

"Bu sezon için musluğu kapatmıyoruz. Tam gaz devam ediyoruz." dedi.

"Keşke her şeyi bir anda düzeltebilecek sihirli bir değneğimiz olsaydı, ancak bir plan dahilinde ilerlemek, aracı sürekli geliştirmek zorundayız." 

"Şu anda geçen yıla göre tam 10 kat daha fazla puanımız var, şampiyonada üçüncüyüz -ancak tabii ki sonuçlarla birlikte beklentiler de artıyor."

"Yine de nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Sürekli geliştiğimizin ve büyük adımlar attığımızın da farkına varmalıyız." dedi.

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Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

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