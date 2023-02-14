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Aston Martin: "Aracı neredeyse sıfırdan hazırladık"

Aston Martin teknik patronu Dan Fallows, 2023 Formula 1 sezonu için tasarlanan yeni aracın, AMR22'ye kıyasla baştan aşağı değiştirildiğini söyledi.

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Aston Martin: "Aracı neredeyse sıfırdan hazırladık"
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2022 sezonu, aracın konseptini hızla değiştirmek zorunda kaldıkları için Silverstone merkezli takım adına kolay geçmedi.

Fakat kış boyunca iyi bir ilerleme kaydettiklerini düşünüyorlar. Teknik direktör Dan Fallows'a göre AMR23 yeni ön kanadı, daha agresif yan sidepod yapısı ve yeni motor kapağıyla bir önceki araca kıyasla büyük farklılıklar içeriyor.

Fallows, "Tasarım ekibi herhangi bir taviz vermeden, kurallardan en iyi şekilde faydalanmak istedi."

"Öndeki takımlarla mücadele edebilmek adına, yükselmeye çalışıyoruz ve bunu geçmişe bağlı kalarak ya da  muhafazakâr bir yaklaşım sergileyerek yapamazsınız."

"AMR23, 2022'nin ikinci yarısıyla kıyaslandığında ileriye doğru atılmış önemli bir adım, şu anda tüm kritik alanlarda ilerlemek kaydettik. Bize en yüksek performansı sağlayacağına inandığımız çözümleri kullanıyoruz ve geçtiğimiz aylarda oluşturduğumuz vizyonu somutlaştırıyoruz."

Aston Martin AMR23

Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Yıla cesur ve agresif olma niyetiyle başladık ve geçen yıldan dersler çıkarmaya çalıştık. Aslında bakarsanız, geçen yılki AMR22 ile de oldukça iyi bir ilerleme kaydetmiştik ve çok iyi bir temel olduğunu kanıtlamıştık."

"Yine de kesinlikle agresif olmak istedik: Tüm mühendislik ekibine, onları ciddi şekilde motive edebilecek bir mücadele sunmak istedik ve bence bunu aracın son tasarımında görebilirsiniz." dedi.

Fallows, aracı yıl boyunca geliştireceklerinin altını çizdi.

"Artık iddialı hedeflerimize ve aracı geliştirme programına odaklanmalıyız. Bazı güncellemeler ilk yarış için hazır olacak fakat sezon boyunca AMR23'ü giderek daha mükemmel hale getireceğiz."

Takım patronu Mike Krack de ilk yarıştan itibaren iyi bir konumda olmak istediklerine vurgu yaptı.

"Geçen sezonun ikinci yarısında, araç gelişimi anlamında iyi bir performans sergiledik ve ilerlemek kaydetmeyi başardık. Bu yıl bu trendi sürdürmek ve ilk yarıştan itibaren iyi bir sonuç için mücadele etmek istiyoruz."

"Sezona iyi şekilde başlamak ve bu ivmeyi korumak, şampiyonanın ilk yarısında başarılı olmak adına çok önemli olacak. Biz de takım olarak başarılı olmak ve performansımızın tüm alanlarını daha da güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

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