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Formula 1 Avusturya GP

Aston Martin, Andy Cowell ile anlaşabilir

Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell'in yeni adresi Aston Martin olabilir.

Ezel Tan
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Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2nd Position, Nico Rosberg, Mercedes AMG, 1st Position, Andy Cowell, Managing Director, HPP, Mercedes AMG, and Kevin Magnussen, McLaren, 3rd Position, on the podium

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2nd Position, Nico Rosberg, Mercedes AMG, 1st Position, Andy Cowell, Managing Director, HPP, Mercedes AMG, and Kevin Magnussen, McLaren, 3rd Position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Andy Cowell, 16 yıl boyunca Mercedes-AMG High Performance Powertrain (HPP) bölümünün bir parçasıydı ve 2014-20 yılları arasında da motor şefiydi.

Alman üreticinin, 2014 yılında kullanmaya başlanan V6 hibrid motorlarını geliştirmesinde önemli bir rol üstlenen Cowell, bu süreçte Mercedes ile arka arkaya altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu elde etti.

O günden bu yana adı pek çok takımla anılan Cowell, şimdiye kadar hiçbir takıma "evet" yanıtı vermedi.

Fakat La Gazzetta dello Sport'a göre Cowell, Aston Martin ile görüşmeler yapıyor. Habere göre Cowell, teklifi kabul etmesi halinde Martin Whitmarsh'ın yerini alarak yeni Aston Martin CEO'su olacak.

Aston Martin bu yılki hayal kırıklığı sonrası toparlanmak istiyor ve bunun için de teknik yapısını güçlendiriyor. Cowell'in 16 yıllık Mercedes deneyimi de özellikle teknik anlamda İngiliz ekibe yardım edecek.

Bu, Imola'da Lawrence Stroll ile görüşen ve takıma katılacağı konuşulan Mattia Binotto'nun ekibe geçişinin önünü kapatacak gibi görünüyor.

Binotto'nun önünde şimdi sadece Alpine teklifi yer aldığı konuşuluyor.

Andy Cowell, Direktör, HPP, Mercedes AMG

Andy Cowell, Direktör, HPP, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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