Aston Martin, AMR24 ile ilk testinden mutlu ayrılıyor
Aston Martin yeni AMR24'ü Silverstone'da piste çıkardı ve başarılı bir shakedown geçirdi.
Aston Martin takımı, pazartesi günü yeni aracının örtüsünü Silverstone fabrikasında kaldırdı ve bundan saatler sonra da yeni AMR24'ü ilk kez efsanevi Silverstone pistine götürdü.
Amaç, 200 kilometrelik çekim günü kapsamında yeni aracı test etmek ve sistemlerin nasıl çalıştığını görmekti.
İlk önce yeni aracı Lance Stroll kullandı ve sabah bölümünde bir dizi tur attı. Öğleden sonra da direksiyona geçen isim Fernando Alonso'ydu.
Watch: Aston Martin AMR24, Silverstone'da piste çıkarıldı
İkili 200 km mesafe tamamladılar ve başarılı bir shakedown gerçekleştirdiler. Testte Pirelli'nin demo lastikleri kullanılsa da, araca dair pek çok veri elde edildi.
Takımın performans direktörü Tom McCullough, AMR24 ile yaptıkları ilk testin ardından pozitif olduğunu dile getirdi.
McCullough, "AMR24 tüm gün boyunca dayanıklı ve sorunsuz şekilde çalıştı."
"Lance'in sabah, Fernando'nun ise öğleden sonra sürüş yaptığı 200 km'lik testin arka planında pek çok veri elde ettik ve başarılı bir çekim günü gerçekleştirdik."
"AMRTC'de üretilen ilk araç olan AMR24'ün yapılış şekli gerçekten etkileyiciydi. Her yıl daha da iyiye gittiğini söylemek gerekiyor."
"Tüm sıkı çalışmalar için herkese çok teşekkür ederim." dedi.
Alonso ve Stroll ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Aston Martin Racing
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