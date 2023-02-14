Aston Martin AMR23'ün dikkat çekici detayları

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Aston Martin'in 2022'de kullandığı AMR22'nin ilk versiyonu da yüksek belli ve altı tamamen kesik sidepodları, sidepod üstündeki soğutma ızgaları ve aynı zamanda sağ alt resimde göreceğiniz üzere yüksek burun bağlantısı ve orta bölümü yükseltimiş ön kanat ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing Aston Martin Racing AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

Takım çok geçmeden farklı bir - rampa şeklinde tabana doğru inen - sidepod yapısında daha fazla potansiyel olduğunu fark edince sezon içerisinde felsefe değişikliğine gitti ancak ön kanat ve burun yapısında çok fazla şey yapamamıştı. Aston Martin 2023 sezonu öncesinde bu bölümde değişiklik yaparak geçen sene Mercedes'te gördüğümüze benzer bir burun yapısı hazırladı.

Aston Martin 2022'de farklı bir takımda gördüğümüz, daha doğrusu gridde önde yer alan takımda bulunan en iyi çözümleri alma yaklaşımına sahipti. Bu açıdan takımın kopyaladığı araç Red Bull'un RB18'i olmuştu.

Takım yine Red Bull'un tasarımını 'ctrl + c' ile kopyalamaya çalışsa da, kendi güç ünitesinin ve soğutma sistemlerinin, ayrıca elektronikler ve yan kaza barlarının yerleşimi nedeniyle bunu %100 yapamadı.

Aston Martin'in geçen seneki sidepod yapısının yan ve arka bölümü, RB18'e çok fazla benziyordu. O kadar benziyordu ki sidepodun dış yüzeyinde bulunan çıkıntı dahi çok benzer bir şekilde araca eklenmişti.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

Ancak o tasarımda Aston Martin, Red Bull'daki sidepod hava girişinin aynısını kopyalayamamıştı. Red Bull'daki hava girişi oldukça ileri doğru uzuyor. Hava girişinin alt kısmı uzarken, üst kısmı daha geride duruyordu, yani üst kısmı daha açıktı. Aston Martin, AMR23'te bu bölümde değişiklik yapmayı başarmış ve sidepod hava girişinin alt kısmını uzatırken üst kısmını daha geride tutmuş ve Red Bull'a benzer bir çözüm üretmiş. Takım ayrıca bu konsepti almasının ardından birçok alanda kendine göre geliştirmiş.

Aston'un şu anki sidepod yapısı, Red Bull RB18 ile McLaren'ın Singapur'dan itibaren kullanmaya başladığı tasarımın arasında bir yerde görünüyor. Hava girişinin altındaki kesik bölüm, hem o bölgedeki hem de aracın arkasına doğru giden hava akımını iyileştirmesi için ciddi bir şekilde arttırılmış.

Aston Martin AMR23 sidepod undercut

Aston Martin, AMR22'nin sidepodunda daha yuvarlak merkezi gövdeyi ve yukarıda belirtilen ortası kıvrımlı yapıyı tercih ederken, AMR23'ün sidepod yapısı Ferrari'nin geçen sene kullandığı sidepod yapısına daha çollk benziyor. Bunun içerisinde mavi ok ile göreceğiniz kısımda, sidepod boyunca uzanan mini bir alt kesik de bulunuyor.

Bu daha düz sidepod kenarı, tasarımcıların daha kambur bir üst bölüm kullanmalarına izin verdi ve Aston Martin, geçen yıl Alpine'de gördüğümüz gibi, rampa şeklinde aşağı doğru inen üst bölüme bir kanal yerleştirdi. Ancak AMR23'teki hava akışını yönlendirmek için hazırlanan bu kanal daha derin gibi görünüyor.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

Takım, geçen sene sidepodu güncelledikten sonra kullandığı soğutma ızgaralarında değişiklik yaptı ve AMR23'te, soğutma ızgaralarını motor kapağında raf şeklinde bulunan bölümün üzerine yerleştirdi.

Cesur yaklaşım, aracın arka kısmına hakim olan ve aynı zamanda kambur bir omuza sahip olan üst soğutma çıkışıyla devam ediyor.

Sidepodun arka tarafının kola şişesi bölgesine doğru daralması, arka süspansiyon bileşenleri ve o alandan geçen hava akımının iyileştirilmesi için daha fazla alan açılmasını sağlamış.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing