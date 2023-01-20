Aston Martin: "AMR23, ileriye doğru büyük bir adım olacak"

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Aston Martin, 2022'de istediği gibi bir yıl geçirmeyi başaramadı ancak 2023'te bu durumu tersine çevirebilecekleri konusunda kendilerine güveniyorlar.

Dan Fallows ile birlikte yeni aracın gelişiminden sorumlu olan Eric Blandin, halihazırda hazırlıkların iyi gittiğini söyledi.

2023 aracı hakkındaki soruyu yanıtlayan Blandin, "AMR23 üzerindeki çalışmalar plana göre ilerliyor."

"Aerodinamik anlamda lansman için planladığımız versiyonu tamamladık. Tüm aerodinamik planlar çizim ofisine aktarıldı ve çizim ofisi aracın yapımı için son çizimleri tamamladı."

"Şu anda zamanımın %80'ini aero departmanında, yani sezon için iddialı bir güncelleme programı hazırlamaya harcıyorum."

"Lansman önemli ama bu sadece ilk basamak; aracı sezon boyunca geliştirmemiz gerekiyor."

"Geçen yılki AMR22'ye pek çok güncelleme getirdik ve iyi bir ilerleme kaydettik, dolayısıyla deneyimlerimize dayanarak AMR23 için doğru konsepti seçtiğimize eminiz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, locks up Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni araçla dalgalanmayı çözüp çözemeyecekleri sorusuna Blandin, "Tamamen ortadan kalkmayacak çünkü bu, mevcut kuralların doğasında olan bir şey. " cevabını verdi.

Sonrasında şunları ekledi: "AMR22 bizim için bir laboratuvara dönüştü."

"Anlayışımızı geliştirmek için pist üstünde pek çok şeyi test ettik ve geçen sezonun sonuna doğru artan performansımız, anlayışımızdaki artışı gözler önüne sermiş oldu."

"Performans anlamında maksimumu almaya çalıştık. Sezon başında sahip olduğumuz ilk konsept ile bunu başarmak mümkün olamazdı."

"Bu yılki araçta dalgalanmayı önleyecek değişiklikler yapmaya odaklandık fakat aracı pistte test edene kadar bunların işe yaradığını garanti edemeyiz."

"Eğer dalgalanma sorunu yaşarsak, bununla mücadele etmek için deneyebileceğimiz çeşitli araçlar var."

Geçen yıl geride kaldıkları göz önüne alındığında rakiplerinden daha fazla gelişme ihtimalleri olup olmadığı sorusuna Blandin, "Önümüz açık."

"Bence her takımın yeni araçlarıyla önemli bir ilerleme kaydetme fırsatı var."

"AMR23 ile ileriye doğru büyük bir adım atmak istiyoruz. Fakat her şey göreceli çünkü diğerleri ne kadar adım attı henüz bilmiyoruz. Fakat iyi bir pakete sahip olduğumuzdan eminim."

"Bana sorarsanız araçlar arasında farklılıklar olmaya devam edecek. 2022'de çok farklı iki felsefe vardı ve bunun 2023'te de geçerli olacağını düşünüyorum." cevabını verdi.