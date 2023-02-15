Aston Martin, AMR23 ile ilk testini tamamladı, Alonso mutlu

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Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Takımı, önümüzdeki hafta yapılacak sezon öncesi testleri öncesinde bugün Silverstone'da 100 kilometrelik bir test gerçekleştirdi.

Lance Stroll, Silverstone fabrikasında yapılan lansmanın ardından yeni AMR23'ü deneyen ilk isim oldu. Başlangıçta araçta yağmur lastikleri vardı çünkü pist ıslaktı ve asfaltın bazı noktalarında buzlanma vardı. Sonrasında kuru zemin lastiğine geçti ve bir dizi ayar turu attı.

Ardından direksiyona Fernando Alonso geçti ve kış güneşi altında 100 kilometrelik testi tamamlayan isim oldu.

Sorunsuz geçen testte Lance Stroll 17 tur atarken, Fernando Alonso toplamda 16 tur attı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Testin ardından gözler elbette Stroll ve Alonso üzerindeydi.

Alonso, "Güzel bir gündü ve AMR23'ü ilk kez kullanmaktan keyif aldım."

"Bir süre ara verdikten sonra tekrar pistte olmak ve Formula 1 aracının hızını hissetmek harika."

"Çekim günü olduğu için bugün çeşitli şeyler denedik ve planımızı sorunsuz şekilde uyguladık. Şimdi geriye, kış tatilinin ardından aracı daha iyi tanıyabileceğimiz ve rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu anlayabileceğimiz Bahreyn testini beklemek kalıyor."

"Her sürücünün hızlanmak ve Bahreyn'e hazırlanmak için yalnızca 1.5 günü olacak, bu nedenle araçtaki zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Stroll de ilk günden mutluydu ve şöyle dedi: "AMR23'ü ilk kez kullanmak özeldi. Genel anlamda iyi hissettirdi. Her şey beklendiği gibi ve sorunsuz çalışıyordu. Bahreyn testine hazırlanırken en önemli şey tam olarak buydu."

"Yılın başında her zaman öğrenilecek çok şey olduğunu biliyoruz fakat bu sabah güçlü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Şahsen direksiyona geri dönmekten gerçekten keyif aldım."

Performans direktörü Tom McCullough, "Aracın geçen yıla kıyasla %95 farklı olduğu düşünüldüğünde, piste çıkıp, her şeyin sorunsuz çalıştığını görmek güzel."

"Takımda iyi bir enerji var ve hepimiz aynı yönde ilerliyoruz. Fakat gerçek mücadele yakında başlayacak." dedi.