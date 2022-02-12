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Aston Martin, AMR22 ile ilk testini tamamladı

Aston Martin, AM22'yi ilk kez Silverstone'da piste çıkardı ve başarılı bir test gerçekleştirdi.

Aston Martin, AMR22 ile ilk testini tamamladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Aston Martin, 2022 Formula 1 aracını perşembe günü tanıtmış ve cuma günü ilk kez Silverstone'da piste çıkarmıştı.

Bu, ilk kez bir 2022 aracının piste çıktığı anlamına geliyor ve bu açıdan önemli bir anı işaret ediyor.

Etkinlik Silverstone'da gerçekleşti ve AMR22 ile ilk turu Lance Stroll attı. Öğleden sonra ise direksiyona Sebastian Vettel geçti.

Kurallar gereği sürücüler, bu tarz bir shakedown etkinliğinde toplam 100 km'lik sürüş yapabiliyorlar ve araçta gösteri lastikleri oluyor. 

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
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Fotoğraf: Aston Martin Racing

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
2/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin
Lance Stroll, Aston Martin
3/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
4/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
5/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR22 shakedown
Aston Martin AMR22 shakedown
6/6

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin de kurallara uygun şekilde gün boyunca toplam 100 km'lik mesafe tamamladı ve başarılı bir ilk günü geride bıraktı.

Takım daha fazla detay vermedi ancak güne yağmur lastikleriyle başladılar ve ardından kuru zemin lastikleriyle bir dizi sürüş yaptılar.

Takım o anlara dair bir video da yayınladı:

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