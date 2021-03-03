Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

Aston Martin, yeni sezonda Sebastian Vettel ile yarışacak ve Alman pilot, dört kez dünya şampiyonu olduğu için takıma ciddi bir bilgi birikimiyle gelecek.

Motorsport.com'a konuşan Andrew Green, Vettel'in takıma olan uyumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bence Seb takıma çok iyi uyum sağlıyor. Ekibiyle ve takımla çok iyi kaynaşıyor. Çok sevimli ve sempatik biri, fakat aynı zamanda çalışma şekli konusunda inanılmaz derecede bilgili ve titiz."

"Tam da bu yüzden onu takıma çağırdık. Onun çalışma tarzına nasıl uyum sağlayabileceğimizi görmeye başlıyoruz. Daha önce çalıştığımız şekilde değil, fakat onu takıma almamızın nedeni, dört kez dünya şampiyonu olarak sahip olduğu aklın ve bilginin bir kısmını almak istememizdi. İhtiyacımız olan şey tam olarak bu."

Sonrasında takım patronu Otmar Szafnauer konuştu ve şunları ekledi: "Andrew kesinlikle haklı, Seb'in de harika bir iş ahlakına sahip olduğunu biliyorsunuz ve O, bildiğiniz gibi, gerçek bir yarışçı ve sahip olduğu yarış ruhunu yansıtıyor. Bu yüzden gerçekten iyi şekilde anlaşacağımızı düşünüyorum."

"Aynı hedeflere sahibiz ve araçtan mümkün olan en iyi performansı çıkarmak ve her bir parçadan en iyisini almak için, kaldırmadık taş bırakmadığımızdan emin olmak istiyoruz. Seb tam olarak bu ruhu taşıyor ve biz de aynıyız. Bu yüzden birlikte çok iyi çalışıyoruz."

Vettel'in farklı bir sürüş tarzına sahip olduğu biliniyor ve bunun Aston Martin'e uyup uymayacağı merak konusu.

Bu konudaki görüşlerini aktaran Green, "Evet, Seb kendi sürüş stiline sahip, fakat bu, diğer sürücülerde gördüğümüz sürüş stillerinden farklı değil. Şunu söyleyebilirim ki yerine geçtiği sürücü gibi aşırı bir sürüş tarzı yok, [Sergio] tüm pistlerde doğru şekilde olması son derece zor olan çok aşırı bir sürüş tarzına sahipti."

"Bazı pistlerde parladı ve diğerlerinde parlamadı. Seb'in tarzının daha az aşırı olduğunu düşünüyorum. Aracı ona uyacak şekilde ayarlamak için gerekli araçlara ve yeteneklere sahibiz. Bu çalışmalara halihazırda başladık."

"Simülatörde son bir aydır bunun üzerinde çalışıyoruz ve yaptığımız çalışmalardan çok memnun görünüyor. Yani evet, bu konuda bir sorun yok."

"Tek söyleyebileceğim, inanılmaz derecede rahat göründüğü ve çok hızlı bir şekilde takıma entegre olduğu."

"Katkıları hemen başladı. Bence Seb'den gerçekten en iyisini elde edeceğiz. Bence kariyerinin zirvesinde."

"O, zirvede, bu yüzden Seb'den en iyisini alamazsak, o zaman bu onun değil bizim hatamız olur. Bu yüzden Seb'in doğru yere gidebileceğinden eminim."

Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Aston Martin Racing