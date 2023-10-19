Aston Martin, Amerika GP'ye getirdiği güncellemeleri test etmek için "sabırsızlanıyor"

Aston Martin, sezon ilerledikçe podyum savaşının dışına düştü ve şimdi yeniden durumu toparlamak için güncelleme çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda Amerika GP'ye yeni güncellemeler getirilmiş durumda.

Hafta sonu öncesinde konuşan teknik direktör Dan Fallows'un bunlardan oldukça umutlu olduğu görüldü.

Fallows şöyle konuştu: "COTA, AMR23 hakkında bilgi edinmeye devam edeceğimiz zorlu bir pist olacak."

"Hafta sonuna girerken bazı güncellemelerimiz var ve bunların nasıl çalıştığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bazı açılardan Sprint hafta sonu olması üzüntü verici çünkü aracın bu güncellemelerle nasıl performans göstereceğini görmek için daha fazla zamanımız olmasını isterdik."

"Bu anlayışı mümkün olduğunca erken edinmek büyük bir zorluk olacak."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Bu güncellemelerin nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Eğer her şeyi doğru yaparsak oldukça rekabetçi olabileceğimiz bir pist olmasını umuyoruz."

Fallows, gelecek yıl için de kritik bir dönemece girdiklerini söylüyor.

"Bu yılki araçtan en iyi şekilde yararlanmak ve aynı zamanda gelecek yıl için anlayışımızı geliştirmek adına kritik bir dönemdeyiz. Bu yüzden sezonun bu noktasında hâlâ güncellemeler üretiyoruz."

"Meksika yüksek rakımıyla gerçek bir meydan okuma ve Brezilya da - özellikle de değişken hava koşullarıyla - kaotik bir yarışa ev sahipliği yapabilir. Bu yüzden önümüzdeki her seanstan en iyi şekilde yararlanmalıyız."

Fallows, sezonun gidişatının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını da gizlemedi.

"Sezona çok iyi bir başladık fakat son yarışlardaki gidişat bizi hayal kırıklığına uğrattı."

"Yine de bu deneyim bize gelecek yıla taşımaya çalıştığımız bazı değerli dersler verdi. Araç dengesi konusunda nerede hata yaptığımızı görebiliyoruz. Bunun genel performansımıza neden zarar verdiğini de anladık."

"Şimdi asıl mesele aynı hataları bir daha yapmadığımızdan emin olmak; bu kesinlikle bir öğrenme yılı oldu."