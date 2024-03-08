Aston Martin, Alpine'in Bob Bell'in ayrılığına izin vermesine şaşırmış
Aston Martin, Alpine'in önemli bir teknik figür olan Bob Bell'in ayrılmasına izin vermesine şaşırmış.
Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1
Zak Mauger / Motorsport Images
Bell, Aston Martin'in teknik departmanına katılmadan kısa bir süre önce Alpine ile yollarını ayırma kararı aldı.
Yeni görevi kapsamında Bell teknik, mühendislik ve performans departmanlarını denetleyecek ve doğrudan takım patronu Mike Krack'e rapor verecek.
Eski takımında teknik direktörlük ve hatta kısa bir süre takım patronluğu görevini de üstlenen Bell, 2018 yılında Alpine Labs için çalışmak üzere danışmanlık rolüne geçmişti.
Bell şimdi tam zamanlı bir role geri dönecek ve Aston Martin'in gelişim sürecinde önemli bir rol oynayacak.
Krack, bu kararı şöyle açıkladı: "Bell gibi büyük miktarda teknik bilgiye ve deneyime sahip birini işe aldığımız için şanslıyız."
"Önümüzdeki yıllarda neler yapacağımıza baktığımızda, teknik departmanımızı daha da güçlendirmenin önemli olduğunu düşündük."
"Piyasada bu seviyede biri mevcut olduğunda, onunla anlaşmaya çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum."
"Bob görevine zaten başladı. Şimdiden çok iyi bir başlangıç oldu. Ona sahip olduğumuz için oldukça mutluyuz ve bunun gelecekte neler getireceğini göreceğiz."
Bob Bell, Aston Martin Executive Director – Technical
Photo by: Aston Martin
Alpine'in, Bell'in gitmesine izin vermesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Krack, "Evet." yanıtını verdi.
Aston Martin 12 ay önce podyum mücadelesi veriyordu fakat şu anda beşinci en hızlı takım görüntüsü çiziyor.
Konu hakkında da konuşan Krack, "Bahreyn'de en hızlı beşinci takım olduğumuzu kabul ediyorum, fakat nerede olduğumuzu gerçek anlamda görmek için birkaç yarış beklememiz gerekiyor."
"Sıralama performansımız konusunda oldukça şaşırdığımızı düşünüyorum fakat yarışta da biraz şaşırdık."
"Fakat tablonun kendisi bizi gerçekten şaşırtmadı. Beklediğimiz de buydu." dedi.
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