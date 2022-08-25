Aston Martin, Alpine'in aksine Alonso'nun yaşı hakkında endişeli değil

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Silverstone merkezli ekip, Alonso'yu 2023 yılı için Alpine'den ayrılmaya ikna ederek yaz arasından önce herkesi şaşırttı.

Alpine'in, 41 yaşına giren Alonso'dan beklenen performansı alamaması halinde başka bir sürücüyle anlaşmak istemesi; bu yüzden yalnızca tek yıllık anlaşma sunması, Alonso'nun bu kararı almasını kolaylaştırdı.

Alonso'ya çok yıllık bir kontrat sunan Mike Krack, Alpine'in bu şüphelerini paylaşmadığını gösterdi.

Gülerek eski 30 yaşlarla, şimdiki 40 yaşın aynı olduğunu Belçika GP'de belirten takım patronu: "Yani Alonso hâlâ genç bir pilot diyebiliriz. Yaşla ilgili hiçbir endişemiz yok. Şu an hâlâ inanılmaz hızlı bir pilot olduğunu gösteriyor ve bunun devam edeceğinden eminiz."

Alonso'nun Aston Martin'le olan anlaşması çok yıllık; ancak takım, tam olarak kaç yıllık olduğunu belirtmiş değil.

Krack, eğer takımın gelişimi ve ileriye yönelik tutumu umut vadederse; Alonso'yla şimdikinden sonra yeni bir anlaşma imzalamamaları için hiçbir neden olmadığını belirtti.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

10 dakikalık görüşme

Aston Martin'in Alonso'yla imzaya oturması çok kısa bir zaman içinde gelişti. Vettel'in emekliliğini duyurmasının üzerine irtibata geçen taraflar, hemen anlaşmaya vardı.

Krack: "Fernando her zaman iki taraf da kararlıysa görüşmelerin 10 dakikada sonuçlanacağını söylerdi. Bizimler de birkaç 10 dakikalık konuşmanın ardından sonuçlandı."

Krack, Alonso'nun projeye olan inancının; Aston Martin bu yıl rekabetçi gözükmese bile devam ettiğini söyledi.

"Alonso'ya altyapılarımızdan ve gelecekteki yapılanma planlarımızdan bahsettim. Sanırım bunlar onu ikna etmek için yeterliydi. Fernando'nun da kendi yöntemleri var. Çok zeki birisi ve yılların getirdiği bağlantıları var. Burada olanlardan haberdar olup, dahil olduğu takdirde büyük etki yaratabileceği bir projeye sahip olmamız ona cazip gelmiş olmalı."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Krack, Vettel'in emekliliğini takıma erken açıklayarak; Alonso gibi bir yeteneği takıma katmalarına önayak olduğu için Alman pilottan övgüyle bahsediyor.

"Sebastian'a teşekkür etmeliyiz. Durumlardan haberdardı ve daha önce konuşmuştuk. İlişkimizin karşılıklı olarak ne kadar açık olduğunu gösteriyor ve bununla gurur duyuyoruz."

"Bizim için zihnini boşalttı ve en doğru zamanda kararını verdi. Takımın ilerlemesinde çok emeği var ve bu ilerlemenin sekteye uğramaması için elinden geleni yaptı."

Çeviri: Hasan Mert Şanlı