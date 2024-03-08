Aston Martin, Alonso'yu takımda tutmak için "her şeyi yapacak"

Fernando Alonso, yaşına rağmen sergilediği performansla "pilot pazarını" kilit isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.

Alonso'nun en az birkaç yıl daha yarışmaya devam edebileceği düşünüldüğünde, hem Red Bull hem de Mercedes'in kendisiyle ilgilenmesi gayet doğal.

Fakat Aston Martin de takım üzerindeki etkisinden ve aldığı güçlü sonuçlardan ötürü Alonso'yu istiyor.

Yine de Alonso, geleceğine karar vermeden önce emekli olup olmayacağını düşünmek istiyor ve bunun için de önümüzdeki birkaç yarışta durumunun nasıl olduğunu gözden geçirecek.

Takım patronu Mike Krack, Aston Martin'in çifte dünya şampiyonu Alonso'yu takımda tutmak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu açıkladı.

Krack, Alonso ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Fernando gibi bir sürücü Formula 1'de sadece 'yarışmak için' yer almaz. O seviyedeki sürücüler eni iyisini ister, bu yüzde öncelikle kendisinin ne yapmak istediğinden emin olması gerekiyor."

"Piste çıktığında en önde mücadele etmek istiyor ve bunun için de kararlılık, tam adanmışlık gerekiyor. O da bunu çok iyi biliyor."

"Bu yüzden Fernando önce burada yer almaya devam etmek isteyip istemediğine karar vermeli. Eğer kalmak isterse o zaman harekete geçeceğiz ve onu takımımızda tutmak için her şeyi yapmaya çalışacağız."

Alonso'nun menajerinin Mercedes'le görüşmelerde bulunduğu konuşuluyordu.