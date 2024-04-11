Aston Martin: "Alonso'yu kalmaya ikna etmek için daha fazla performansa ihtiyacımız var"

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fernando Alonso, Formula 1'de yarışmaya devam edip etmeme konusundaki nihai kararını henüz vermedi.

Devam etmesi halinde önceliğinin Aston Martin'de kalmak olduğunu söyleyen Alonso, bazı senaryoların gerçekleşmesi halinde Red Bull ve Mercedes'e geçebilir.

Aston Martin geçen yıla harika başlayıp Alonso'yu mutlu etse de, bu yıl için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Bu durum takım patronu Mike Krack ve Aston Martin'i Alonso'yu takımda tutmak için daha fazla zorlamaya itiyor.

Krack, "Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, kesinlikle gelişmeliyiz."

"Eğer mücadelenin içerisindeysek ve yerimizde saymıyorsak, bu zaten ilk adımı attığımız anlamına gelir. Sonra da yerimizde durmayıp, ilerlemeye çalışabiliriz."

"Sezon boyunca onu motive edecek ve Aston Martin'de mutlu olmasını sağlayacak parçalar getireceğiz." dedi.

Aston Martin, Alonso'nun kariyerinin en iyi hafta sonlarından biri olduğunu söylediği Suzuka hafta sonunda İspanyol pilotla altıncı oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahreyn'deki ilk yarışta Aston Martin, lastik aşınması anlamında problem yaşamıştı ve Japonya da lastiklere binen yük açısından benzerdi.

Fakat Aston'un aynı problemleri Suzuka'da yaşamaması, takımı rahatlattı.

Krakc, "Sanırım kötü bir noktada olmadığımız konusunda hemfikiriz ve bu da olumlu bir şey."

"Burada yüksek aşınmaya rağmen grubun içindeydik; Mercedes'in önündeydik. Yani bu çok cesaret verici."

"Bahreyn'de geçiş yapmak buraya göre daha kolay ama hiçbir zaman gerçekten tehdit altında değildik."

"Bu yüzden bakalım. Önümüzdeki yarışlarda bunu teyit etmemiz gerekiyor." dedi.

Alonso'nun olması gerekenden daha iyi sonuçlar aldıklarıyla ilgili yorumuna katılıp katılmadığı sorusuna Krack, "Evet, biraz katılıyorum. Çünkü geriye dönüp ilk beş yarışı referans aldığımızda, ortalama olarak en hızlı beşinci takımdık, bazen de dördüncüydük."

"Bu da normalde yedinci ila onuncu sıralar için mücadele ettiğiniz anlamına geliyor"

"Daha hızlı olan rakiplerinizin önünde bitirdiğinizde, bu ifadeye katılmanız gerekiyor."