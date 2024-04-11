Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Aston Martin: "Alonso'yu kalmaya ikna etmek için daha fazla performansa ihtiyacımız var"

Aston Martin, Fernando Alonso'yu takımdan tutabilmek adına mevcut araçtan daha fazlasını elde etmesi gerektiğinin tamamen farkında.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Zak Mauger / Motorsport Images

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fernando Alonso, Formula 1'de yarışmaya devam edip etmeme konusundaki nihai kararını henüz vermedi.

Devam etmesi halinde önceliğinin Aston Martin'de kalmak olduğunu söyleyen Alonso, bazı senaryoların gerçekleşmesi halinde Red Bull ve Mercedes'e geçebilir.

Aston Martin geçen yıla harika başlayıp Alonso'yu mutlu etse de, bu yıl için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Bu durum takım patronu Mike Krack ve Aston Martin'i Alonso'yu takımda tutmak için daha fazla zorlamaya itiyor.

Krack, "Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, kesinlikle gelişmeliyiz."

"Eğer mücadelenin içerisindeysek ve yerimizde saymıyorsak, bu zaten ilk adımı attığımız anlamına gelir. Sonra da yerimizde durmayıp, ilerlemeye çalışabiliriz."

"Sezon boyunca onu motive edecek ve Aston Martin'de mutlu olmasını sağlayacak parçalar getireceğiz." dedi.

Aston Martin, Alonso'nun kariyerinin en iyi hafta sonlarından biri olduğunu söylediği Suzuka hafta sonunda İspanyol pilotla altıncı oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahreyn'deki ilk yarışta Aston Martin, lastik aşınması anlamında problem yaşamıştı ve Japonya da lastiklere binen yük açısından benzerdi.

Fakat Aston'un aynı problemleri Suzuka'da yaşamaması, takımı rahatlattı.

Krakc, "Sanırım kötü bir noktada olmadığımız konusunda hemfikiriz ve bu da olumlu bir şey."

"Burada yüksek aşınmaya rağmen grubun içindeydik; Mercedes'in önündeydik. Yani bu çok cesaret verici."

"Bahreyn'de geçiş yapmak buraya göre daha kolay ama hiçbir zaman gerçekten tehdit altında değildik."

"Bu yüzden bakalım. Önümüzdeki yarışlarda bunu teyit etmemiz gerekiyor." dedi.

Alonso'nun olması gerekenden daha iyi sonuçlar aldıklarıyla ilgili yorumuna katılıp katılmadığı sorusuna Krack, "Evet, biraz katılıyorum. Çünkü geriye dönüp ilk beş yarışı referans aldığımızda, ortalama olarak en hızlı beşinci takımdık, bazen de dördüncüydük."

"Bu da normalde yedinci ila onuncu sıralar için mücadele ettiğiniz anlamına geliyor"

"Daha hızlı olan rakiplerinizin önünde bitirdiğinizde, bu ifadeye katılmanız gerekiyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber F1 takımı kurucusu Ted Toleman 86 yaşında öldü
Sonraki haber Verstappen, F1'in 2026 için planladığı aktif aero'nun bir hayranı değil

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor

Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor

Formula 1
Japonya GP
Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor
Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"

Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"
Wolff, Sainz'ın hangi takıma gideceğini biliyor mu?

Wolff, Sainz'ın hangi takıma gideceğini biliyor mu?

Formula 1
Japonya GP
Wolff, Sainz'ın hangi takıma gideceğini biliyor mu?
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: "Aston Martin artık ön ve arka grubun ortasında bir yerlerde değil"

Krack: "Aston Martin artık ön ve arka grubun ortasında bir yerlerde değil"

Formula 1
Japonya GP
Krack: "Aston Martin artık ön ve arka grubun ortasında bir yerlerde değil"
Stroll, yanlış kanat tercihlerinin düzlük hızlarını etkilediğine inanıyor

Stroll, yanlış kanat tercihlerinin düzlük hızlarını etkilediğine inanıyor

Formula 1
Japonya GP
Stroll, yanlış kanat tercihlerinin düzlük hızlarını etkilediğine inanıyor
Savunma hareketleri üzerinden şaka yapan Alonso: "Diskalifiye edilecek miyim? Görelim"

Savunma hareketleri üzerinden şaka yapan Alonso: "Diskalifiye edilecek miyim? Görelim"

Formula 1
Japonya GP
Savunma hareketleri üzerinden şaka yapan Alonso: "Diskalifiye edilecek miyim? Görelim"

Son Haberler

Abt, Formula E'de Lola/Yamaha güç ünitesine geçiş yapacak

Abt, Formula E'de Lola/Yamaha güç ünitesine geçiş yapacak

FE Formula E
Roma ePrix I
Abt, Formula E'de Lola/Yamaha güç ünitesine geçiş yapacak
Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor

Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor
Pirelli: "Beş yıllık aranın ardından Çin GP'nin dönüşü, büyük belirsizlikleri beraberinde getirecek"

Pirelli: "Beş yıllık aranın ardından Çin GP'nin dönüşü, büyük belirsizlikleri beraberinde getirecek"

F1 Formula 1
Çin GP
Pirelli: "Beş yıllık aranın ardından Çin GP'nin dönüşü, büyük belirsizlikleri beraberinde getirecek"
Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"

Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Beni en çok Aston Martin istedi, ben de onları istedim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye