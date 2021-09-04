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Aston Martin, Alonso'ya kontrat önerdiği iddiasını reddetti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin, gelecek yıl için Fernando Alonso'ya Lance Strol'ün takım arkadaşı olmayı tekli ettikleri iddiasını reddetti.

Aston Martin, Alonso'ya kontrat önerdiği iddiasını reddetti

Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda padokta bazı söylentiler vardı ve iddiaya göre Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Alpine pilotu Fernando Alonso'ya 2022 için anlaşma teklifinde bulundu.

İddialar, Stroll'ün Alonso'nun menajerliğini yapan Flavio Briatore ile yaz arasında yediği bir öğle yemeğiyle iyice alevlendi.

Söylenenlere göre bu, Alonso ve Alpine'in mevcut kontratlarını 2021 sonrasına uzatmasından hemen önce gerçekleşti. Ayrıca Aston Martin henüz 2022 yılı için Sebastian Vettel'in kontratını yenilemiş değil ve bu da bazı spekülasyonlara yol açıyor.

Ancak Aston Martin, Alonso'ya kontrat önerdikleri iddiasını reddetti ve yenilen yemeğin basit bir "sosyal faaliyet" olduğunu duyurdu.

Bir takım sözcüsü şöyle dedi: "Lawrence Stroll, bazı basın kaynaklarında söylendiğinin aksine Fernando Alonso'ya herhangi bir kontrat teklifi yapmadı."

"Lawrence, yaz tatilinde Sardunya'da [Alonso'nun menajeri] Flavio Briatore ile öğle yemeği yedi. Lawrence ve Flavio arkadaşlar. Sardunya'da uzun yıllarda birçok kez birlikte yemek yediler. Bu, sosyal bir faaliyetten başka bir şey değildi."

Aston Martin önümüzdeki haftalarda Vettel'le görüşerek yeni kontrata son halini vermeyi hedefliyor.

Alman pilot, Ferrari ile geçirdiği zorlu dönemin ardından geçen yılın sonunda İtalyan takımdan ayrılmış ve bu yıl için Aston Martin'e katılmıştı.

Ayrıca Vettel, Azerbaycan'da ilk podyumunu aldı ve Macaristan'da da ikinci olmayı başardı. Ancak yarıştan sonra araçta yeterince yakıt olmadığı için diskalifiye edildi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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