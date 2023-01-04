Aston Martin, Alonso'ya DBX707 hediye etti

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Alpine'de geçirdiği iki yılın ardından Aston Martin'in teklifini kabul ederek İngiliz ekibe imza atan Fernando Alonso'nun yeni macerası 1 Ocak'ta başladı.

İspanyol pilot, çok geçmeden takım üniformasını giydi ve bunu sosyal medyadan paylaştı. Artık resmi olarak İngiliz ekip için çalışan Alonso, şimdi yeni ekibinden bir de hediye aldı.

Alonso'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Oviedo'da bulunan müzesinin yanında bir Aston Martin DBX707 yer alıyor.

İspanyol pilot, paylaşımında kendisine hediye edilen bu otomobili "rüya" olarak yorumlamış.

Aston Martin DBX707'nin kalbinde Mercedes-AMG menşeli 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor.